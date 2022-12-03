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Bursa Bülbülü’nden ilk fotoğraflar paylaşıldı

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Hakan Algül’ün yönetmen koltuğuna oturduğu ve Ata Demirer’in hem senaryosunu yazıp aynı zamanda başrolünde yer aldığı ‘Bursa Bülbülü’ filmi çok yakında Disney+’ta izleyicilerle buluşacak. 

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 17:28
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Ata Demirer'in yeni filmi 'Bursa Bülbülü’nden ilk fotoğraflar yayınlandı

Bursa Bülbülü’nden ilk fotoğraflar paylaşıldı
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Ata Demirer, Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Tarık Papuçcuoğlu ve Melek Baykal gibi birçok önemli ismi buluşturan filmden ilk kareler yayınlandı. 


 

BURSA BÜLBÜLÜ CENGİZ

Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan ve en büyük tutkusu kaset çıkarmak olan Cengiz’in hayatı Taşkın’la karşılaşmasıyla değişir. Taşkın’ın babası, dönemin ünlü bestekarı Şerafettin’in yaptığı bir bestenin kaseti için çok iyi bir çıkış olacağını düşünerek ağabeyinden borç alan Cengiz’in bu süreçte Taşkın ve Taşkın’ın kız kardeşi Arzu ile yaşadığı birbirinden talihsiz olaylar zinciri izleyenlere keyifli ve eğlenceli anlar yaşatacak.

Filmde ayrıca Celil Nalçakan, Toygan Avanoğlu, Berkay Tulumbacı, Seda Türkmen, Aycan Koptur, İnci Şen, Hakan Akın, Seçil Mutlu, Erkan Taşdöğen, Murat Kılıç, Neslihan Arslan, Ramiz Mullamusa, Cem Zeynel Kılıç, Bedir Bedir, Erkan Üçüncü, Uğur Arda Başkan, Muharrem Türkseven, Cem Cücenoğlu, Kerem Alp Kabul, Emre Şen, Mert Asker ve Irmak Ecem Aydemir gibi isimler yer alıyor. 


 
Gazino kültürünün hala revaçta olduğu 1980’lerde geçen ‘Bursa Bülbülü’, zengin kadrosu ve renkli hikayesiyle çok yakında sadece Disney+’ta.

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