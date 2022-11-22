Zuhal Olcay Ata Demirer'e sitem etti. Öperek gönlünü aldı

Gecenin Ucunda dizisindeki Berrin karakteriyle ekranlara geri dönen Zuhal Olcay, Gümüşsuyu’ndaki bir mekanda sahne aldı.

Mekanı hıncahınç dolduran Zuhal Olcay sevilen şarkılarını seslendirdi, sık sık esprilerle süslediği konuşmalarıyla seyircisine keyifli bir gece yaşattı.

İki farklı kıyafetle kulağa olduğu kadar göze de hitap etti. Konuklar arasında oyuncu Celil Nalçakan ve Ata Demirer de vardı.

'NİYE BENİ OYNATMADIN?'

Zuhal Olcay’ın o gece tanışıp sahneye davet ettiği Ata Demirer’e “Niye beni filmlerinde hiç oynatmadın bakayım?” sözleriyle tatlı bir sitemde bulunması büyük alkış aldı. Ata Demirer, Olcay’ı öperek kendini affettirdi. Komedyen, Ferdi Özbeğen’in 2 şarkısını seslendirdikten sonra sahneden indi.

