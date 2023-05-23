Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Sinan Oğan’ın kararını Orhan Uğuroğlu’na değerlendirdi: Çok büyük bir hayal kırıklığı

ATA İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi’nin Genel Başkanı Vecdet Öz, Algola Medya YouTube kanalında Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’nun konuğu oldu.

Öz, ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararını değerlendirdi.

“Çok büyük bir hayal kırıklığı” yaşadığını belirten Öz, Oğan’ın kararının 'siyasi ahlaka yakışmadığını' söyledi.

Öz, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Çok büyük bir hayal kırıklığı bizim için. Benim için özellikle çok büyük hayal kırıklığı. Ümit hoca ne düşünüyor bilmiyorum. Henüz kendisi ile konuşmadım. Ama ben siyasi ahlaka yakışmadığı kanaatindeyim. Siyasi ahlak dışı bir olay bu. ATA İttifakı kurucusu Ümit Özdağ Bey ile ikimiziz. Bu fikir ikimizden çıktı. Zafer Partisi de Adalet Partisi de mevcut iktidara muhalefet eden iki partiydi. Türkiye’nin 21 yıllık süreç içerisinde tahrip edilen Cumhuriyet değerleri, yerle yeksan edilen milli değerleri tamamı ve Atatürk karşıtlığı bizi fevkalade rahatsız ediyordu. Türkiye’de bir siyasal İslam projesi geliştirilmeye çalışıldı. Bunun nihai hamlesi Siyasal İslam Cumhuriyeti kurmaktır.”

Programın tamamını izlemek için:

https://www.youtube.com/watch?v=wb39oAy9Acw