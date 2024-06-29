Ataşehir'de yangın paniği

Ertaç Sokak'taki 14 katlı binanın alt katında başlayan yangın, çevre sakinlerinde endişe yarattı. Saat 05.00 civarında başlayan yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri de gerekli güvenlik önlemlerini aldı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamaya göre, yangından etkilenen bir kişi hemen tedavi altına alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı bir inceleme başlattı.