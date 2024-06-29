Ataşehir'de yangın paniği

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ataşehir'de yangın paniği

İstanbul Ataşehir'de, İçerenköy Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın ilk katında sabah erken saatlerde yangın meydana geldi.

Ertaç Sokak'taki 14 katlı binanın alt katında başlayan yangın, çevre sakinlerinde endişe yarattı. Saat 05.00 civarında başlayan yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri de gerekli güvenlik önlemlerini aldı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamaya göre, yangından etkilenen bir kişi hemen tedavi altına alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı bir inceleme başlattı.

İlgili Haberler
Tuzla'da iş yerine silahlı saldırı
Tuzla'da iş yerine silahlı saldırı
Ümraniye'de trafik kazası: 3 yaralı
Ümraniye'de trafik kazası: 3 yaralı
Takla atan otomobilde can pazarı
Takla atan otomobilde can pazarı
Taksiye arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Taksiye arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Sinan-Ayşe Ateş
Sinan-Ayşe Ateş
Sezonun en çok izlenen dizileri
Sezonun en çok izlenen dizileri
Türkiye gri listeden çıktı Türk milleti kara listede
Türkiye gri listeden çıktı Türk milleti kara listede
Son Haberler
Şamil Tayyar ‘şaşırmayın’ dedi! Yüzde 20 zam gelecek Ekonomi
Şamil Tayyar ‘şaşırmayın’ dedi! Yüzde 20 zam gelecek
Yeniçag Gazetesi: Türkiye gri listeden çıktı ama millet kara listede Gündem
Yeniçag Gazetesi: Türkiye gri listeden çıktı ama millet kara listede
Fahrettin Koca’nın yerine gelecek isim belli oldu! Gündeme bomba gibi düşen iddia Gündem
Fahrettin Koca’nın yerine gelecek isim belli oldu! Gündeme bomba gibi düşen iddia
Tuzla'da iş yerine silahlı saldırı Yerel Haberler
Tuzla'da iş yerine silahlı saldırı
Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı Gündem
Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı
Askeralma yönetmeliğinde sevk edilenlerin erteleme hakkı kaldırıldı Gündem
Askeralma yönetmeliğinde sevk edilenlerin erteleme hakkı kaldırıldı