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Bütün ümidim gençliktedir diyen Atatürk'ü haklı çıkaran genç

Sokak röportajında konuşan bir gencin sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 09:30
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Sokak röportajında Atatürk'ü haklı çıkaran genç gündem oldu

Bütün ümidim gençliktedir diyen Atatürk'ü haklı çıkaran genç
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Editör: Ayşe Memiş

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala sokak röportajları halkın nabzını tutmaya devam ediyor.

Sokak röportajında “Bütün ümidim gençliktedir” diyen Atatürk’ü haklı çıkaran bir gencin sözleri viral oldu.

Mikrofon uzatılan genç “Hala Recep Tayyip Erdoğan diyenlere saygı duymuyorum. Bunları göndereceğiz. Kaç kere Kılıçdaroğlu'nu denediler? En başta dürüst, temiz, namuslu bir adam. Oy vermem diyenler; hırsızlığını mı gördünüz? Deneyelim." ifadelrini kullandı.

Devamında ise “Muharrem İnce belki olabilir ama Muharrem İnce'yi sevmiyorum. Neden sevmiyorum çünkü Muharrem İnce diyor ya hani CHP beni sattı diye CHP seni sattıysa niye seni satan partide genel başkanlık mücadelesi veriyorsun.” dedi.

"YAĞ ALACAK PARA YOK, ALLAH'A ŞÜKÜR DİYORLAR"

Muhabirin “SSK'yı batırdı dediler ne düşünüyorsun” sözlerine “Adam genel müdür orada nasıl adam nasıl SSK'yı batırabilir senin üstünde bir patron sen nasıl batırabilirsin bu paralar nerde.” dedi.

Yine muhabirin “Yaşı ileri olan yaşlı insanlar diyorlar ki biz bu iktidardan memnunuz ne düşünüyorsun” sorusuna yanıt veren genç:

Ceplerinde 5 kuruş yok eve 2 kilo bulgur 2 kilo makarna veriyorlar Allah’a şükür diyorlar.

“Geçmişte yağ kuyruğunda kaldık diyorlar” diyen muhabire genç şöyle dedi:

Şimdi yağ alacak para yok. Ben bu telefon bu ülkede 9 ayda alabiliyorsam teyzem Belçika’da 2 ayda alabiliyorsa ben bu ülkede sorun ararım.

Son sözlerinde ise genç “Sizlere güveniyorum biz göndereceğiz son fırsatı biz vuracağız” dedi.

“85 YAŞINDAYIM KILIÇFAROĞLU’NA OY VERECEĞİM”

Geçtiğimiz günlerde de yaşlı bir adam sokak röportajında “85 yaşındayım hiçbir parti üyeliğim yok. Her partiye de oy verdim ama bu kez Kılıçdaroğlu’na verip deneyeceğim.” demişti.

Muhabirin "Sığınmacı konusu mu ekonomi konusu mu diye" sormasının ardından yaşlı adam, “Ne olursa olsun bu sefer Kılıçdaroğlu’na oy vereceğim” ifadelerini kullanmıştı.

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