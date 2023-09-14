Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı sözde hoca Halil Konakçı’nın soruşturması son aşamaya geldi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, her fırsatta hilafet çağrısı yapan, Atatürk ve cumhuriyet düşmanı sözde imam Halil Konakçı hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Zorlu, Konakçı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan soruşturmanın son aşamaya geldiğini açıkladı.

Şeriatı desteklemeyenlere 'kafir' diyen ve Hatay'da Fransız işgalini öven Konakçı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan incelemede son aşamaya gelindi. X isimli sosyal medya platformu üzerinden soruşturmanın durumunu paylaşan İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, "Artık son aşamaya gelindi. Disiplin cezasının yanı sıra yer değiştirme kararı da söz konusu" ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLETİNİN DEĞERLERİNE DİL UZATAMAZ"

Dün Konakçı'nın "Bir kişi, şeriatı istemiyorsa o kişi kafirdir" sözlerine "Şimdi de kafir olduk öyle mi? Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör... Hadi koçum başka kapıya, yemezler!" diye tepki gösteren Mustafa Sandal'ı da gönderisine etiketleyen Zorlu, şunları kaydetti:

Kıymetli @mustinetnet duyarlılığınız için teşekkürler. Nerede ve kim olursa olsun bu ülkenin, Cumhuriyetin kurucu liderine ve Türk Milletinin değerlerine dil uzatamaz!

Biz İYİ Parti olarak en başından bu yana konunun takipçisiyiz. Bugün tarafımıza verilen bilgiye göre söz konusu şahıs hakkında soruşturma son aşamaya geldi. Disiplin cezasının yanı sıra yer değiştirme kararı söz konusu olduğu ifade edildi.

Elbette vatandaşlarımızın merak ettiği gibi şu soruyu da sordum “Peki buna rağmen hala toplumu provake eden açıklamalar yapılmasını neden önlemiyorsunuz?”

“Bu yaklaşımın devamı halinde çıkarma cezası verileceği” belirtildi.

İYİ Parti, Cumhuriyet değerlerinin ilelebet savunucusu ve konunun takipçisi olmaya devam edecektir.

Saygılarımızla.