Atatürk’ün partisi CHP işte budur.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından Türkiye’nin ilk Dijital Millî Mücadele Müzesi açıldı.

Açılışa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki Genel Başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Abidin Paşa’nın üçüncü kuşak torunu Esin İleri katıldı.

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Taşdelen "Çankaya Belediyesi her CHP'li belediye gibi halkın olanı halka geri verir. Tarihî köşkü 1886’da Ankara Valisi Abidin Paşa yaptırdı. Kendisi Abidin Dino'nun dedesiydi” dedi.

10 yıllık başkanlık dönemini değerlendiren Taşdelen, “Çankaya’da CHP’nin yüzde 58 olan oyunu 2014’te yüzde 64’e 2019’da yüzde 74’e çıkardık. İşte o oylar AK Partili ve MHP’li seçmenden. Namuslu ve dürüst çalışarak, belediyenin her kuruşunu namus bilerek başardık” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İnşallah 31 Mart’tan sonra belediye başkanı sayımızı artıracak ve mecliste çoğunluğu da ele geçireceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel şunları söyledi:

“Eğer burası sosyal demokrat bir belediye başkanının hizmet alanında olmasaydı ya bir restoran olurdu ya ihaleye çıkılır, birileri alır, burayı başka amaçlarla kullanır, ya belediye başkanı kendisine makam odasının içinde olacağı bir çalışma alanına çevirirdi. Ama sevgili Alper Başkanımız burayı Millî Mücadele Müzesi haline çevirdi.

CHP’li belediye dürüstlük, temizlik, şeffaflık, halka hizmet demek. Rant yerine halkçılık demek, elbette müze demek, yeşil, orman ve insan demek. Sosyal donatı alanlarına, parklara, bahçelere, sosyal yardımlara önem vermek, halkçı belediyecilik yapmak demek.

Bir caminin temizliği, bakımı, okulun boyası demek. Geçim derdinde olanlara önemli sosyal yardımlar yapmak demek. Ben hem Alper Başkanla hem Adem Başkanla hem Mansur Başkanla hem çok kıymetli Yenimahalle Belediye Başkanımızla hepsiyle gurur duyuyorum.

31 Mart seçimlerinde eğer CHP’li belediyelere oy verirseniz böyle halkçı belediye başkanları ve bu kadar güzel hizmetler sizin beldenize, ilçenize, şehrinize gelebilir.”

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Değerli okurlarım,

4-5 Kasım 2023’te yapılan lider değişiminden çok kısa süre sonra verilen bu fotoğraf 100 yıllık çınar CHP için övünç kaynağıdır.

Atatürk’ün partisi CHP işte budur.

AKP’ye gelince 21 yıldır tek başına iktidar olmalarına rağmen üç parça oldular.

İlk Cumhurbaşkanları Abdullah Gül’ü tamamen dışladılar.

2. Genel Başkan ve Başbakanları Ahmet Davutoğlu’nu Pelikan Kumpası kurarak dışladılar.

Davutoğlu, Gelecek Partisi’ni kurarak siyaseti sürdürüyor.

2002’den sonra AKP’nin ekonomi mucizesine imza atan kurucularından Ali Babacan da koparak DEVA Partisi’ni kurdu.

AKP’nin kurucularından Bülent Arınç dışlandı.

AKP’de neredeyse kurucu siyasetçi de kalmadı.