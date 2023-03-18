Muharrem İnce’den ‘adaylıktan çekil’ çağrılarına yanıt: Beni değil; milyonları ikna edin

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharerm İnce, sosyal medyadan gelen ‘adaylıktan çekil’ çağrılarına yanıt verdi.

Daha önce “Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim" diyen İnce, bu kez, "Beni değil, edebiliyorsanız önce benim aday olmamı isteyen insanlarımızı ikna edin.” ifadelerini kullandı.

“BU İŞİ BAŞARACAĞIMIZDAN ŞÜPHESİ OLMAYAN MİLYONLARI İKNA EDİN”

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Beni değil, edebiliyorsanız önce benim aday olmamı isteyen insanlarımızı ikna edin. Partimize sadece son 1 haftada üyelik başvurusu yapan 80.000 genci ikna edin. Bu işi başaracağımızdan şüphesi olmayan milyonları ikna edin.Siyasetçi, seçmenin vekilidir; ben onların sesiyim."