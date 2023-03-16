Fatih Portakal ve İsmail Saymaz: Muharrem İnce bize küstü. Arıyorum açmıyor

Gazeteci Fatih Portakal, cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

İnce'nin kendisini arayarak sitem ettiğini anlatan Portakal, “Küstü bana. Böyle bir siyasetçinin olmaması gerekiyor. İnce gibi bir insanın bizi yönettiğini düşünsenize. Muhalefetteyken böyle, başa geldiğinde acaba gerçekten demokrat bir yönetici olabilir mi olamaz mı?” dedi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş da yaptığı paylaşımda, “Muharrem İnce bana da mesaj attı. Siyasetten anlamadığımı söyledi. Nevşin Mengi ve Fatih Portakal’ı da aramış anladığım kadarı ile” dedi.

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İnce’nin kendisine de “küstüğünü” belirtti. Saymaz, “Muharrem İnce bana da küstü. Fakat neden küstü, hangi aşamada küstü, onu anlayamadım. Arıyorum, açmıyor. Bir siyasetçinin, hele hele Cumhurbaşkanı adayının gazeteciye küsmesi çok tuhaf” dedi.

PORTAKAL VE MENGÜ'YÜ DE ARAMIŞTI

Gazeteci Fatih Portakal, YouTube kanalında yaptığı yayında, İnce'nin kendisini aradığını ve Twitter'daki cumhurbaşkanı anketinde adının yer almaması nedeniyle kendisine sitem ettiğini ifade etmişti.

“BAŞA GELDİĞİNDE ACABA GERÇEKTEN DEMOKRAT BİR YÖNETİCİ OLABİLİR Mİ”

Portakal, şunları söylemişti:

Bir anket koymuştum. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ı koymuştum listeye. Muharrem Bey yoktu, akşamına bir mesaj. 'Kırıldım size, benim ismimi koymamışsınız' vs. 'Resmi olarak açıklandığında sizi de başkalarını da koyacağım' dedim. 'Sizi yayına alayım' dedim, 'çıkmayacağım artık size' dedi küstü bana. Bana ne yapacağımı söylüyor. Çıkmazsanız çıkmayın çok da umurumda.

İnce 3-4 gün önce bana mesaj atıyor, 'kırıldım, bir daha sana çıkmayacağım' gibilerinden. Bana işimi öğretiyor. Ben size işinizi öğretiyor muyum? Herkes kendi işini yapsın arkadaş. Nevşin'e bir iki cümle söylemiş, o da cevabını vermiş. Böyle bir siyasetçinin olmaması gerekiyor. İnce gibi bir insanın bizi yönettiğini düşünsenize. Muhalefetteyken böyle, başa geldiğinde acaba gerçekten demokrat bir yönetici olabilir mi olamaz mı? Hoşuna gitmeyenleri eleştirebiliyor, hiç güven verici bir isim değil ama kapım size açık Muharrem Bey siz çıkmak isteyene kadar, bir daha da size yazmam."

“İYİCE ŞEYİN DE ŞEYİ ÇIKTI”

Gazeteci Nevşin Mengü de Muharrem İnce'nin kendisini aradığını belirterek, "Sinirlendi. Biraz da ağır konuştu" demişti.

Mengü, şunları ifade etmişti: "Muharrem İnce Cumartesi sabahı saat 10.30 gibi aradı; 'Sen, elinde veri yok, neye göre konuşuyorsun' dedi. Ben de; 'Var elimde, elimizde veri' dedim. İnce; 'Yok ya, nereden olacak senin elinde veri!' dedi çıkıştı. Sonra, bana hem AK Partililer, hem de CHP'liler oy veriyor dedi. Sinirlendi. Muharrem Bey, biraz da ağır konuştu. Tamam Muharrem Bey dedim telefonu kapattım. Allah'ım, Ya Rabbim. iyice şeyin de şeyi çıktı. Siyasetçiler artık böyle arıyor, Sana ne falan böyle. Kafa tutuyor böyle. Elimde veri var diyorum, yok ya diyor. Acayip hal yani."