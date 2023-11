Atmacalar yuvaya boş dönmedi

Bu maç öncesinde, Trabzon Yavuz Selim Stadyumu'nda oynanan Türkiye 2. Lig karşılaşması olan 1461 Trabzon- Bursaspor'u 3-0 yendiği maçın bir bölümünü seyrettim. 1461 Trabzon'a 3 puanlık galibiyet için tebrikler...

Bursaspor taraftarlarıyla bir grup gazetecisiyle tribünlerde yerini almış ve takımlarının ligdeki durumu nedeniyle üzgünler.

Yalnız; Bursaspor bu lige değil, Süper Lig'de olması gereken bir camia. Üzülmemek elde değil. Ayrıca Eskişehirspor, Göztepe, Sakaryaspor, Kocaelispor, Erzurumspor gibi kulüplerin, şu anda bulundukları ligde değil, bir an önce Süper Lig'de olmaları gerekiyor diye düşünüyorum.

Antalyaspor- Çaykur Rizespor karşılaşmasına gelince; bu sezon geriye düştüğü Süper Lig maçlarında en fazla puan toplayan takım Antalyaspor idi. Rizespor ise skor avantajını yakaladığı 5 karşılaşmasından da 3 puanla ayrılmış bir ekip.

İlk gol kokusu oyunun başında Atmacalardan geldi. Ceza alanı içinde müsait pozisyonda Olawoyin, önündeki topu kale içi yerine direk üst direğe vurunca, pozisyon boşa gitmiş oldu.

Son 3 maçını kazanan ev sahibi, bugün bunu dörtlemek için uğraştı. Corendon Airlines Park'ta oynanan bu 90 dakikanın ilk 45 dakikasında, topla oynama oranı her iki takım için de eşit tamamlanırken, az da olsa karşılıklı kaçan gollere vahlanmışlardır sanırım!

*

Rize'deki hava şartları nedeniyle, dört gün önceden Antalya'ya gidip kampa giren yeşil-mavilerde; Miya, Azubuike ve Efe kadroda yer almazken, kırmızı- beyazlılarda ise Gerxhaliu aynı nedenle kadrolarında olmayan oyunculardı.

Oyunun üçte birlik ilk bölümünde istediği üstünlüğü kuramayan Güney ekibi, Karadeniz ekibi önünde arzu ettiği pozisyonları bulamadı.

Nuri Şahin'in öğrencileri kurmak istediği tempoyu bir türlü tutturamadı. Onlara yakın oynayan İlhan Palut'un oyuncuları, buna özellikle 2. bölgede müsaade etmedi.

Ev sahibi 2. yarıya Güray'ın yerine Erdoğan Yeşilyurt değişikliğiyle başladı. Aynı Erdoğan 60. dakikada Rize kalesine o kadar güzel vurdu ki, kaleci kaptan Gökhan da, aynı güzellikte uzaklaştırdı.

Her iki tarafın kalecileri de bugün iyi işler yaptı. Arkadaşlarına pozitif katkı sağladılar.

Konuk ekip, maçın büyük bölümünde arkaya yaslanmadan iyi alan savunması yaparken, iyi de kontratak çıkışı sergiledi.

Karşılaşmanın üçte ikilik bölümü golsüz bittiğinde, buna sebep olan iki tarafın kalecileri, Gökhan ve Brezilyalı Leite oldu.

*

Antalya'da, son 20 dakikada rakibinin üzerine daha fazla gitmeye başlayan mekanın sahibi Akrepler, yaptığı oyuncu değişiklikleriylede hücum hattına katkı verdi.

Maçın orta hakemi Eskişehir Bölgesi'nden Turgut Doman, rahat bir maç yönetti. Saha içinde gerginlik yaratacak bir sahneye yer vermedi.

Kırmızı beyazlıların yoğun baskısında, son dakikalarda jehezkel ve Van De Streek ile kaçırdıkları iki gol enstantanesi varki, kaçmayacak cinstendi. Saç, baş yoldurttu taraftarlarına!

Son maçlarından 3'er puanla sahadan ayrılan taraflar; bugün ise kötü zeminden, golsüz, sessiz, sedasız puanları pay ederek ayrılırken, bu zor deplasmandan Rizespor, bence çok değerli bir puanla dönüyor.