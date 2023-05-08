Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı ile bugün evleniyor! Düğüne sadece 14 kişi davetli

Ünlü oyuncu Ezgi Mola 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Aksakallı ile bugün evleniyor. İkilinin nikahına ise sadece 14 kişi katılacak.

Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı ile bugün evleniyor! Düğüne sadece 14 kişi davetli

Masumlar Apartmanı'daki başarılı oyunculuğuyla ününe ün katan Ezgi Mola'nın uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evleniyor.

Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve Kerimcan Durmaz gibi ünlü isimlerin arkadaşı olan Mustafa Aksakallı ve Ezgi Mola sessiz sedasız evlilik kararı aldı.

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SESSİZ SEDASIZ EVLİLİK KARARI ALDI

GazeteMagazin'in haberine göre; Ezgi Mola, yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi ve aynı zamanda ortağı olan Mustafa Aksakallı ile bugün nikah masasına oturacak.

Aile ve yakın dostlarının katılacağı nikah törenine 14 kişi katılacak. Çiftin nikah şahitliğini ise Sinan Engin ve Oğulcan Engin'in yapacağı öğrenildi.

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