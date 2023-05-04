Ezgi Mola'dan kadınlara çok önemli seçim çağrısı. Hangi partilere oy vermemeleri gerektiğini tane tane anlattı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle hemcinslerinin uğradığı şiddet konusunda sözünü sakınmadan söyleyen Ezgi Mola, seçime sayılı günler kala hemcinslerine çağrıda bulundu ve kadınlara hangi partileri desteklememeleri gerektiğini madde madde anlattı.

Ezgi Mola'dan kadınlara çok önemli seçim çağrısı. Hangi partilere oy vermemeleri gerektiğini tane tane anlattı

Konser sırasında imam hatipliler için kullandığı ifadeler nedeniyle 10 ay hapis cezası alan ve hükmün açıklanması geri bırakılan Gülşen'le ilgili süreci yakından takip eden ve bu süre zarfında Gülşen'e yapılan muamelenin çok ağır olduğunu ifade eden Ezgi Mola, Instagram hesabından şarkıcı Gülşen'in "Herkes kadınları rahat bırakabilir mi acaba" sözlerini sarf ederken görüldüğü bir videoyu paylaştı ve bu görüntünün üzerine de son derece çarpıcı ifadeler yazdı.

Kadın cinayetlerinin kat be kat arttığı ve bu cinayeti işleyen erkeklerin de ellerini kollarını sallayarak dışarı çıktığı bir dönemde, kadınların haklarını daha da fazla araması gerektiğinin altını çizen Ezgi Mola, oy vermek için sayılı günler kalmışken kadınlara çağrıda bulundu.

Kadınlar için oluşturulan kötü ortamın tablosunu çizen Mola, bu durumun daha fazla yaşanmaması adına şu ifadeleri kullandı:

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"Kadınları rahat bırakmıyorlar. Seçimlerde bunları düşünerek oy vermeliyiz değil mi! Kadını seçim arabasında bile göstermeyen, kadına şiddeti her gün daha da meşrulaştırmaya çalışan zihniyet istemiyorum.

Her gün bir kadının erkek cinayetine kurban gittiği ve ceza almadığı bir düzen artık istemiyorum.

Seçimlerde ne olur bunları da düşünün. Çocukları istismar edip serbest kalan din tüccarlarının destekledikleri partileri desteklemeyin.

Katilleri, canileri dışarı çıkaranları, serbest bırakanları desteklemeyin. Ne olur geleceğimiz için yapmayın bunu."

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