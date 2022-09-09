Avcılar'da metrobüs kazası. Çok sayıda yaralı var

Oğuz Ok - Yeniçağ
Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.
Kazada ilk bilgilere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Meydana gelen kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatılırken Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
İşte olay yerinden ilk görüntüler:
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