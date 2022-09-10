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  • Metrobüsün neden kaza yaptığı ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı

Metrobüsün neden kaza yaptığı ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs kazasının şoförün fenalaşması nedeniyle yaşandığını açıkladı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 13:12
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı. Metrobüsün neden kaza yaptığı ortaya çıktı

Metrobüsün neden kaza yaptığı ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs kazasıyla ilgili, "Kazanın kayıtlarından ve elde ettiğimiz görüntülerden ve ses kaydından ortaya çıkıyor ki şoförün feryat ederek, 'kötü oluyorum, ambulans çağırın' diyerek aslında bir baygınlık geçirdiğini ve otobüsün direksiyonunun yan şeride doğru kayarak kafa kafaya çarpışmasına vesile olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı Metrobüs kazasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, "Saat 18.30 sıralarında 100 bini aşan insan yolculuk yapıyor. Burada Kaza meydana geldi. Yaptığımız incelemelerde birlikte 18.30'da oluşan bu kaza 2 saat içerisinde ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle ulaşıma açıldı" dedi.

Ekrem İmamoğlu kazanın oluş nedenini ise "Kazanın kayıtlarından ve elde ettiğimiz görüntülerden ve ses kaydından ortaya çıkıyor ki şoförün feryat ederek, kötü oluyorum, ambulans çağırın diyerek aslında bir baygınlık geçirdiğini ve otobüsün direksiyonunun yan şeride doğru kayarak kafa kafaya çarpışmasına vesile olduğunu ifade etmek isterim" şeklinde açıkladı.

İmamoğlu, "117'ye yakın insan hastaneye sevk edildi. Şu an itibaren hastanede 10'un biraz üzerinde insanın hastanede kaldığını söyleyebilirim. Yaralı sayısı 10 civarında. Ameliyat görünen hastamız şu an için bize ulaşmadı. 2 hastamız ameliyat edildi, bunlardan ikisi de şoförlerimiz. Deneyimli şoförlerimiz var. Rahatsızlanan şoförlerimiz 2012'den beri metrobüs hattında çalışan şoförümüz. Rahatsızlık geçirdiği ses kaydından, görüntülerden ortada. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına varıncaya kadar ilgilendiğimiz belirtmek isterim. Ben de vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Eğer ihmal var ise bu konuda hangi mevkide olursa olsun gerekli idari uygulamaların yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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Poyraz
10.09.2022 13:42
Akp kadın kolları olan yalancı bayana kapak olsun  
 
senol
10.09.2022 13:33
Özellikle metrobüs şoförlerinin çok çalışmamaları gerekir, sağlığını kaybedip kaza riski yüksek olur  
 
Harun Okçu
10.09.2022 13:28
Sıkça meydana gelen metrobüs ve otobüs kazalarına artık bir çare bulunsun. Bu nedir. Yöneticilerimiz uyuyor mu.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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