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AB'den Elon Musk'ı üzecek Twitter hamlesi

Avrupa Birliği, Elon Musk hakkında paylaşım yapan bazı gazetecilerin hesaplarını askıya alan Twitter'a yaptırım uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 22:20
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Avrupa Birliği'nden Elon Musk'ı üzecek Twitter hamlesi

AB'den Elon Musk'ı üzecek Twitter hamlesi
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AB Komisyonu'ndan The New York Times, The Washington Post, CNN, Voice of America muhabirlerinin de aralarında bulunduğu bazı gazetecilerin hesaplarının Twitter yönetimi tarafından askıya alınmasına tepki geldi.

MUSK'A YAPTIRIM UYARISI

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazetecilerin Twitter'daki hesaplarının keyfi olarak askıya alındığına dair haberler endişe verici. Medya Özgürlüğü Yasamızda bu desteklenmiştir. Elon Musk bunun farkında olmalı. Kırmızı çizgiler var. Yakında da yaptırımlar" ifadelerini kullanarak, Twitter'ın yeni patronu Musk'a uyarıda bulundu.

MUSK GAZETECİLERİ KİŞİSEL BİLGİLERİ İFŞALAMAKLA SUÇLAMIŞTI

Anlık konumun paylaşılmasının Twitter'da yasak olduğunu belirten Musk, söz konusu gazetecileri kişisel bilgilerini ifşalamakla suçlamıştı. Musk'ın özel jetinin koordinatlarını paylaşan @elonjet adlı hesabın askıya alınmasına ilişkin gazeteciler, Musk'ın sürekli vurguladığı ifade özgürlüğüne olan bağlılığı ile kişisel olarak hoşlanmadığı bir hesabı yasaklama seçimi arasındaki gerilimi haber yapmışlardı. Kişisel bilgilerin paylaşımını yasaklayan Twitter kurallarına değinen Musk, “İnternette kişisel bilgilerin ifşa edilmesiyle ilgili kurallar herkese olduğu gibi gazeteciler için de geçerli. Bütün gün beni eleştirebilirsiniz, bu sorun değil. Ancak anlık konumumu ifşa etmeniz ve ailemi tehlikeye atmanız sorun” ifadelerini kullanmıştı.

TWİTTER'DA ÖNCE ANKET AÇTI SONRA İPTAL ETTİ

Musk, hesapların 7 gün boyunca askıya alınacağını ifade etmesinin ardından hesapların ne zaman açılması gerektiği hakkında Twitter'da anket açmıştı. Yüzde 43 oyla çoğunluğun hesapların eski haline döndürülmesini istediği kaydedilirken, Musk çok fazla seçenek olduğu gerekçesiyle anketi iptal ettiğini duyurmuştu. (İHA)

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