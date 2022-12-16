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Haluk Levent, Twitter'in sahibi Elon Musk'a isyan etti

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabından kontrolü olmadan beğeniler yapıldığını fark edince Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'a seslenerek "Beğeni yapmadığım halde beğeni yapmışım gibi tweet'ler görüyorum. Papaz olacağız seninle" dedi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 12:31
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Haluk Levent, Twitter'in sahibi Elon Musk'a seslendi: Papaz olacağız seninle bu gidişle

Haluk Levent, Twitter'in sahibi Elon Musk'a isyan etti
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Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali, canlı yayında tartıştı. Twitter'da ikilinin kavgasıyla ilgili bir paylaşımı beğendiğini fark eden Haluk Levent, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'a seslendi.

"PAPAZ OLACAĞIZ SENİNLE BU GİDİŞLE"

Hesabından kontrolü dışında beğeniler yapıldığını gören Haluk Levent, sosyal medya platformunun yeni sahibi Elon Musk'a şu sözlerle seslenerek şunları söyledi: "Sevgili Elon Musk, beğeni yapmadığım halde beğeni yapmışım gibi tweet'ler görüyorum. 1 ay önce de 9 beğeni silmiştim, yine sildim şimdi. Hadi politik tweet bir yana, 'Seren Serengil. Bircan Bali ile kavga etti'  tweet'ini niye beğeneyim ya? Bak Elon! Papaz olacağız seninle bu gidişle."

"BEĞENİLERE ALDANMAYIN, ELON MUSK BEĞENİYOR"

Paylaşımla da yetinmeyen Haluk Levent, beğenilerin kendisine ait olmadığını göstermek için de bir profiline yazı ekleyerek "Beğenilere aldanmayın yemin ederim ben değil Elon Musk beğeniyor. Ben silmekten bıktım Twitter benim yerime beğenmekten bıkmadı" dedi.

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Hamit Seki
16.12.2022 12:51
Artık dijital çağda kumanda kimdeyse propagandanın kıralı odur. Dijital adalet çağına geçmiş bulunuyoruz. DİHEB (Dijital İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi) yakında ABD tarafından imzalatılır.  
 
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