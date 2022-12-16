NASA'dan şok Elon Musk açıklaması: Rahatsızız

Twitter'ı satın aldıktan sonra neredeyse her gün Twitter ofine giden Elon Musk'ın bu tavrı NASA'daki yöneticiler tarafından fark edildi. Yoğun çalışma temposunun içine giren Musk, bu durumdan oldukça memnun olduğunu dile getiriyordu.

NASA yöneticisi Bill Nelson, sürekli Twitter ile ilgilenen Elon Musk’ın SpaceX bünyesinde bulunan Artemis görevi ihalesinin aksayabileceğinden endişe duyduğunu belirtti.

SpaceX, aldığı ihale ile 2025 yılı sonlarında Artemis 3 görevine katılan astronotları Ay yüzeyine indirecek. Şimdiye kadar bazı teknik ve finansal sorunlar nedeniyle görevleri geciktiren NASA, bir de Elon Musk yüzünden geç kalmak istemiyor.