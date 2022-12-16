16 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

NASA'dan şok Elon Musk açıklaması: Rahatsızız

Twitter'ı satın aldıktan sonra tüm zamanını Twitter ofisinde geçiren Musk konusunda rahatsızlığını dile getiren Twitter yöneticisi Bill Nelson, Artemis görevinin aksayacağından endişe ettiğini söyledi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 10:03
Takip Et

NASA'nın yöneticisi Elon Musk'ın sadece Twitter'la ilgilenmesinden rahatsız olduklarını açıkladı

NASA'dan şok Elon Musk açıklaması: Rahatsızız
+
Aa
-

Twitter'ı satın aldıktan sonra neredeyse her gün Twitter ofine giden Elon Musk'ın bu tavrı NASA'daki yöneticiler tarafından fark edildi. Yoğun çalışma temposunun içine giren Musk, bu durumdan oldukça memnun olduğunu dile getiriyordu.

NASA yöneticisi Bill Nelson, sürekli Twitter ile ilgilenen Elon Musk’ın SpaceX bünyesinde bulunan Artemis görevi ihalesinin aksayabileceğinden endişe duyduğunu belirtti.

SpaceX, aldığı ihale ile 2025 yılı sonlarında Artemis 3 görevine katılan astronotları Ay yüzeyine indirecek. Şimdiye kadar bazı teknik ve finansal sorunlar nedeniyle görevleri geciktiren NASA, bir de Elon Musk yüzünden geç kalmak istemiyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
1
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
2
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
3
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
4
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
5
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
6
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
7
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿AÖL sınavında kopya! Sınav iptal edilecek mi
﻿AÖL sınavında kopya! Sınav iptal edilecek mi
﻿AÖL sınavında kopya! Sınav iptal edilecek mi
﻿Anzer Balı satışa çıktı. Öncelik hastaların
﻿Anzer Balı satışa çıktı. Öncelik hastaların
﻿Anzer Balı satışa çıktı. Öncelik hastaların
﻿Gören bir daha bakıyor! Bu civcive 10 katı fiyat teklif edildi
﻿Gören bir daha bakıyor! Bu civcive 10 katı fiyat teklif edildi
﻿Gören bir daha bakıyor! Bu civcive 10 katı fiyat teklif edildi
﻿10 TL'lik civcive 100 TL verdiler. Bakan bir daha bakıyor
﻿10 TL'lik civcive 100 TL verdiler. Bakan bir daha bakıyor
﻿10 TL'lik civcive 100 TL verdiler. Bakan bir daha bakıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.