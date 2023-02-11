11 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa Ligleri'nden maçların yorumları Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Avrupa Ligleri'nden maçların yorumları Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Premier Lig, Ligue 1 ve Bundesliga'da haftanın maçları Yeniçağ'da.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 15:10
Takip Et

Avrupa Ligleri'nden maçların yorumları Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Avrupa Ligleri'nden maçların yorumları Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar
+
Aa
-

PREMIER LİG:
Premier Lig'de bugün saat 15.30'da West Ham, evinde Chelsea'yı ağırlayacak. Mücadeleyi Sedat Kaya değerlendirecek.

18 seansında ise iki maç sizlerle buluşacak.

Arsenal ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maçı Mirza Şeker değerlendirecek.

Bir diğer maç ise Leicester City ile Tottenham arasında oynanacak. Bu maçı Gürel Yurttaş değerlendirecek.

LIGUE 1:
Fransa Ligi'nde dev karşılaşma sizleri bekliyor.

Mocano ile PSG karşı karşıya gelecek. 19.00'da başlayacak bu düelloyu Turgay Beşyıldız yazacak.

BUNDESLIGA:
Almanya Ligi'nde lider Bayern Münih, alt sıralardan çıkmak isteyen Bochum'u konuk edecek. 

Maç saat 17.30'da başlayacak. Maçı Fatih Saboviç değerlendirecek.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
1
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
2
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
3
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
4
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
5
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
6
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
7
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Kalp atışından enkaz altındaki insanları tespit edebilen cihaz. Fiyatı ne kadar?
﻿Kalp atışından enkaz altındaki insanları tespit edebilen cihaz. Fiyatı ne kadar?
﻿Kalp atışından enkaz altındaki insanları tespit edebilen cihaz. Fiyatı ne kadar?
﻿İzmir barosundan savcılara deprem bölgesi hakkında uyarı
﻿İzmir barosundan savcılara deprem bölgesi hakkında uyarı
﻿İzmir barosundan savcılara deprem bölgesi hakkında uyarı
﻿18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı
﻿18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı
﻿18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı
﻿CHP'li başkan deprem sonrası paylaşımları için gözaltına alındı
﻿CHP'li başkan deprem sonrası paylaşımları için gözaltına alındı
﻿CHP'li başkan deprem sonrası paylaşımları için gözaltına alındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.