Avrupa Ligleri'nden maçların yorumları Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

PREMIER LİG:

Premier Lig'de bugün saat 15.30'da West Ham, evinde Chelsea'yı ağırlayacak. Mücadeleyi Sedat Kaya değerlendirecek.

18 seansında ise iki maç sizlerle buluşacak.

Arsenal ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maçı Mirza Şeker değerlendirecek.

Bir diğer maç ise Leicester City ile Tottenham arasında oynanacak. Bu maçı Gürel Yurttaş değerlendirecek.

LIGUE 1:

Fransa Ligi'nde dev karşılaşma sizleri bekliyor.

Mocano ile PSG karşı karşıya gelecek. 19.00'da başlayacak bu düelloyu Turgay Beşyıldız yazacak.

BUNDESLIGA:

Almanya Ligi'nde lider Bayern Münih, alt sıralardan çıkmak isteyen Bochum'u konuk edecek.

Maç saat 17.30'da başlayacak. Maçı Fatih Saboviç değerlendirecek.