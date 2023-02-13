Avrupa'da futbol heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

BUGÜN:

İtalya Serie A'da Inter, Sampdoria'ya konuk olacak. Saat 22.45'te başlayacak maçı Sedat Kaya değerlendirecek.

Premier Lig'de kötü günler geçiren Liverpool, Everton'u ağırlayacak. Saat 23'te başlayacak derbiyi Fatih Saboviç yazacak.

YARIN:

Yarın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlayacak.

Milan-Tottenham ile karşılaşacak. Saat 23'teki maçı Mirza Şeker yazacak.

Saat 23'teki bir diğer maç, PSG ile Bayern Münih arasında oynanacak. Mücadeleyi Fatih Saboviç değerlendirecek.

ÇARŞAMBA:

Premier Lig'de Arsenal, evinde City ile liderlik maçına çıkacak. 22.30'daki maçı Sedat Kaya yazacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund, evinde Chelsea ile karşılaşacak. 23'teki maçı Turgay Beşyıldız değerlendirecek.

PERŞEMBE:

Avrupa Ligi'nde Barcelona-Manchester United mücadelesi oynanacak. Maç 20.45'te başlayacak ve mücadeleyi Gürel Yurttaş yazacak.

Temsilcimiz Trabzonspor, evinde Basel'i konuk edecek. Tüm gelirin depremzedelere bağışlanacağı maçı Turgay Beşyıldız yazacak. Maç 20.45'te başlayacak.