Murat Boz'un saç paylaşımı sosyal medyada olay oldu

Boz, yaptırdığı işlemle Oktay Kaynarca, Oğuzhan Koç ve Mustafa Ceceli gibi saç ektiren ünlüler kervanına katıldı. 42 yaşındaki Boz, yurt dışında bulunan özel bir klinikte saç ektirdiğini duyurdu.

Murat Boz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla saç ektirdiğini duyurdu. Paylaşımına özel bir saç transplantasyon merkezini etiketleyerek teşekkür eden Murat Boz'un paylaşımına binlerce yorum yağdı.

Şarkıcının bir hayranı "Yıllarca protez sac diye haber yaptılar, ağır eleştirdiler, görüyorsunuz ki işlem yaptırmış bunu açıklama zorunluluğu olmamasına rağmen herkesle paylaşıyor" diye yazdı.

"HER HALİNLE KARİZMASIN"

Takipçileri Boz'a "Çok güzel olmuş çok", "Böyle daha iyi olmuş", "Sana her şey yakışır", "Her halinle karizmasın" gibi yorumlarda bulundu.