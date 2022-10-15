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Prizden bakın ne çıktı. KYK yurdunda skandal görüntü

Aydın Meryem Yazıcıoğlu Kız Yurdu'ndan olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerdekı kızlar, bir odadaki elektrik prizinin içinden yılan çıktığını öne sürdü.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 09:29
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Aydın Meryem Yazıcıoğlu KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda skandal görüntü. Prizden bakın ne çıktı

Prizden bakın ne çıktı. KYK yurdunda skandal görüntü
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KYK yurtlarıyla ilgili öğrencilerin şikayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son zamanlarda üniversite öğrencilerinin şikayetlerde bulunduğu KYK yurtlarına bir yenisi eklendi.

Odatv'de yer alan habere göre Aydın Meryem Yazıcıoğlu KYK Kız Öğrenci Yurdu’ndan olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, bir odada yılan olduğu kaydedildi. Elektrik prizinden çıkan yılanı gören kız öğrenciler büyük bir korkuyla kaçıştı.

O anları kaydeden öğrenciler sosyal medyada paylaştı. Kızların panik içindeki görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

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