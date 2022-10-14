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KYK müdürü Fatih Özüdoğru'dan Atatürk'e hakaret FETÖ'ye övgü. Türk Gençliği kimlere emanet

Eskişehir Gündüzalp KYK Müdürü Fatih Özüdoğru'nun Atatürk'e hakaret ettiği, FETÖ'yü övgüler yağdırdığı ve 18 yaş altı evliliği meşrulaştırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 09:07
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Eskişehir Gündüzalp KYK Müdürü Fatih Özüdoğru'dan skandal paylaşım. Atatürk'e hakaret FETÖ'ye övgü

KYK müdürü Fatih Özüdoğru'dan Atatürk'e hakaret FETÖ'ye övgü. Türk Gençliği kimlere emanet
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Eskişehir Gündüzalp KYK Müdürü Fatih Özüdoğru'nun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar tepki topladı.

Özdoğru’nnun Atatürk'e hakaret ettiği, FETÖ'yü övdüğü ve 18 yaş altı evliliği meşrulaştırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Skandal paylaşımların ardından Eskişehir ayağa kalktı, müdürün istifası için harekete geçtiler.

Özüdoğru'nun paylaşımlarının 2012- 2019 yıllarından yapıldığı da öğrenildi. Özüdoğru, sosyal medyada, kendi yazdıklarının dışında, hakaret içerikli pek çok mesajı da beğenerek paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Türkçe Olimpiyatlarının arkasındaki ekibe hayranlık duymamak mümkün değil. Allah yardımcıları olsun.

Binlerce aile 18 yaş altı evlendi diye cinsel istismardan ağır hapis cezası alıyor. Fakat destek az. Kocalar hapiste, kadınlar dışarıda perişan, çocuklar baba diye ağlıyor. İstismar değil evlilik.

Teyzeye sordum Suriyeliler vatandaş olur mu dedim. Cevaba bak; ‘Selanik'ten biri gelip senin Atan oluyor da, Halep'ten gelen niye vatandaşın olmuyor' dedi. Sustum…

Atatürk'ü sevmiyorum diyorum. Bu ülkeyi Atatürk kurtardı diyorlar. Bu ülke batmıyordu ki zaten ne güzel Osmanlı yönetiyordu… Anlamadığım kim Ata, 600 yıl dünyanın yarısı kadarını yöneten Osmanlı ecdadımı yoksa daha yüzyıl bile olmamış Cumhuriyeti kuran insan mı?

Gerçek Müslüman Atatürk'ü sevemez. Seviyorsa ya ahmaktır ya sahtekar.

İSTİFASI İSTENDİ

Zafer Partisi Eskişehir Gençlik Kolları üyeleri, Eskişehir Gündüzalp KYK Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak, yurt müdürü Fatih Özüdoğru'yu istifaya çağırdı.

 

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erdinç
14.10.2022 09:46
millet ittifakı seçimi kazndığında devlet kurumlarında çok büyük temizlik şart.  
 
erdinç
14.10.2022 09:45
hainler, selanik'ten gelen Mustafa Kemal ATATÜRK işgal edilen vatanı kurtarıp T.C Devletini kurdu. Suriye'den gelen cahiller yiyip içip yatıp doğurup bedava yaşayarak ülkenin batmasına sebep oldular.  
 
Nesrin Kurnaz
14.10.2022 09:38
Suç duyurusunda da bulunun çünkü yazdıkları suç unsuru taşıyor Atatürk karşı ve Atatürk'ü seven müslümanlara da hakaret ve iftira etmiş.  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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