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Kız yurdu sapığı serbest. Bir de cinsel taciz suçundan kaydı varmış

Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nun önünde bina karşısına geçip mastürbasyon yapan S.A., polis ekiplerince yakalandı ve gözaltına alındı. 

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 10:33
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Kız yurdu sapığı serbest. Bir de cinsel taciz suçundan kaydı varmış

Kız yurdu sapığı serbest. Bir de cinsel taciz suçundan kaydı varmış
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Kız öğrenci yurdunun önünde meydana gelen olayda, bina karşısında mastürbasyon yapan şüpheli, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 noktada kamera incelemesi yapıldı.

Şüphelinin, 'cinsel taciz' suçundan kaydı olan S.A. olduğu belirlendi. S.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. S.A. (46) ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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Doğrusu Budur
9.10.2022 12:27
Sapıklık, Cinsel Taciz, Kadın Cinayeti Kanunen suç sayılmalı ve Ceza verilmelidir.  
 
Aybuke
9.10.2022 12:27
Mahkemeler serbest bırakacaksa bu sapıkları, polisleri ne yoruyorsunuz,al getir, yaz çiz, ifadeleri al kovala ,mahkemeye götür getir ,bu halk kadar polislerde mağdur bu olmayan adaletten emekler boşa  
 
Tab
9.10.2022 11:36
Neden serbest ,  
 
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