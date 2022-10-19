KYK yurdunda kızlara kıyafet yasağı. Bu duyuru her yere asıldı

Yemeklerde tek tip beslenme çeşidine geçiş ve aynı zamanda yemeklerde böcek, sinek, saç çıkması, hijyenik olmayan yatak ve odalar, oda sayılarının yetersizliği gibi öğrencilerin mağduriyetleri giderilmeden bir KYK skandalı daha ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayınlanan bir paylaşımda, iddialara göre Aydın Sultanhisar KYK Yurdu’nun ortak alanlarında “toplumda genel kabul görmüş ilkelere aykırı kılık ve kıyafet ile dolaşmak” yasaklandı.

Paylaşım rekorları kıran fotoğrafta, konu ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“Yurtlarda alınacak tedbirler gereği, öğrencilerin idare ve yurt içerisindeki lokanta/kantin ve diğer küçük işletmeler, çalışma veya spor salonları, balkon, teras, bahçe vb. ortak kullanım alanlarında, toplumda genel kabul görmüş ilkelere aykırı kılık ve kıyafetle dolaşmalarına genel ahlak kurallarına uymayan, kişi veya toplumu tahrik ve rahatsız eden davranış ve eylemlerde bulunmalarına izin verilmeyecektir.”

Bahsi edilen ‘kıyafet yasağı’ metninin alında Yurt müdürü Hüseyin Yağcı’nın imzası da yer aldı.

Yurt müdürü konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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