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Kılıçdaroğlu’nun ‘hazırım’ sözlerine 6’lı masadan yanıt geldi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapmış olduğu ''İsmim üzerinde uzlaşma sağlanırsa ben hazırım'' açıklamalarına 6'lı masadan yanıt geldi. 

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 09:41
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kurduğu ‘hazırım’ sözlerine 6’lı masadan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu’nun ‘hazırım’ sözlerine 6’lı masadan yanıt geldi
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6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları gündemdeki yerini korurken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Benim ismim üzerinde uzlaşma sağlanırsa, ben hazırım'' çıkışı, 6’lı masada yer alan diğer muhalefet partilerinde de yankı buldu. Açıklama, 6’lı masada yer alan diğer muhalefet partilerince “adaylık için yeşil ışık” olarak değerlendirilirken 'uzlaşı' vurgusu yapıldı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Kılıçdaroğlu’nun, daha önce 6’lı masada yapılan “uzlaşı” açıklamasına da atıfta bulunduğu değerlendirilirken Saadet Partisi yetkilileri, “Kılıçdaroğlu’nun soruya verdiği yanıt, makul bir yanıt. Bugüne değin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili adı geçen herkes zaten benzer açıklamalarda bulunuyor. Saadet Partisi olarak da ‘uzlaşıya’ işaret ediyoruz. Eğer masada 6 siyasi partinin lideri Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili bir uzlaşı sağlarsa, alınan karara saygı duyarız” değerlendirmesinde bulunuyor.

SP’li yetkililer, 6’lı masanın ikinci tur görüşmelerinin 2 Ekim’de, CHP Genel Merkezi’nde başlayacağına da atıfta bulunarak, “Ekimde, masada ortak aday masaya gelir. Liderler tartışırlar, bu isim Kılıçdaroğlu olacaksa Kılıçdaroğlu, başka bir isim olacaksa başka bir isim, her kimse değerlendirilir” yorumunu da yapıyor.

‘MUTABAKAT SAĞLANDIKTAN SONRA ADAY TARTIŞILIR’

DEVA Partisi yetkilileri ise daha önce genel başkan Ali Babacan’ın dile getirdiği “Önceliğimiz mutabakat ve ortak aday” sözlerini anımsatıyor. Partinin 6’lı masada ortak cumhurbaşkanı adayı konusundaki önkoşulunun “geçiş süreci üzerinde mutabakat sağlanması” olduğunun altını çizen DEVA Partili yetkililer, “Daha önce de belirttiğimiz gibi 6 siyasi partiyi öncelikli bir araya getiren en önemli konu güçlendirilmiş parlamenter sistem. Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanıldığında ise geçiş süreci nasıl sağlanacak? 6’lı masada bu kararın alınması elzem. Hesap verilebilirlik ve şeffaflık olması gerek. Bu mutabakat sağlandıktan sonra aday tartışılır” görüşünü dile getiriyor.

ADAY OLMA KONUSUNDA PROBLEM YOK

İYİ Partili yetkililer ise Kılıçdaroğlu’nun sözleri sonrasında “partinin yetkili kurullarını” işaret etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in adaylık tartışmalarıyla ilgili olarak “Aday olma konusunda bir problem yok, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere” şeklindeki açıklamasına atıfta bulunan yetkililer, “Her zaman önemli konuları yetkili kurullarımızda tartışmışızdır. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu için de partimiz önceden bir değerlendirme yapmak yerine yetkili kurullarda alınan karar doğrultusunda hareket edecektir” değerlendirmesini yapıyor.

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Sinem Denktaş
6.09.2022 10:29
Kim ki Kılıçtaroğlu adaylığı hakkediyor diyorsa kim ki Kılıçtaroğlu aday olsun diyorsa biliniz ki o Akp ve Mhp'ye çalışıyordur.  
 
Engin
6.09.2022 10:22
Kılıçdaroğlunu kesinlikle istemiyoruz... Aday olur ve kaybederse ki kaybeder gördüğüm her yerde çürük yumurta atarım kafasına.. Bir milletin geleceğiyle oynamak kimsenin lüksü olamaz..  
 
şeçmen
6.09.2022 10:13
KILIÇTAROĞLU SİZİN ADAYINIZ İSE KUSURA BAKMAYIN BEN O İTTİFAKA OY VERMEM  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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