Aydın’da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı 

İHA'nın haberine göre, Aydın’ın Efeler ilçesinde karşıya geçmek için refüjden bir anda yola atlayan ilkokul öğrencisi Ç.K., otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem Çifçi İlkokulu öğrencisi Ç.K., okuldan çıkarak yolun karşısına geçmek istedi.

Refüjden bir anda yola atlayan Ç.K., o esnada seyir halinde olan 09 KH 526 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savrularak hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, minik öğrenciyi ilk müdahalenin ardından ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı Ç.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.