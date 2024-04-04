Ayhan Bora Kaplan davasında flaş gelişme. Gözler Adalet Bakanlığı'na çevrildi

Ankara'da tutuklanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın davasında flaş bir gelişme yaşandı.

Yurtdışına çıkma hazırlığı yaparken yakalanan suç örgütü lideri Kaplan’ın aracında 10 bin 300 lira, 800 dolar ile 50 bin Euro ele geçirilmiş, ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise Kaplan’ın mal varlığından yüksek değerde senetlere el konulmuştu.

Kaplan'ın lideri olduğu suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Fethi Koyuncu ve Barış Kurt gibi isimlerin de yer aldığı 8 kişi tutuklanmış, Kaplan hakkında ise, biri ağırlaştırılmış olmak üzere toplamda 2 kez müebbet hapis ve 169.5 yıl hapis cezası talep edilmişti.

15 Nisan'da ilk duruşması görülecek olan dava öncesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaplan'ın tutuklandığı dönemde avukatlığını yapan Fatih Atalay için yaptığı incelemede dikkat çeken tespitler elde etti.

Ayhan Bora Kaplan’ın tutuklandığı dönemde onun avukatlığını yapan Fatih Atalay’ın o dönem yargıdaki nüfuzunu kullanarak Kaplan soruşturmasına müdahale ettiği ve yargıyı etkilemeye çalıştığı yönünde bulgular elde edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı incelemesini anında tamamlayarak, avukat olmasından dolayı konuyu Adalet Bakanlığı’na taşıdı.

SORUŞTURMA İZNİ İSTENDİ

Savcılık, Kaplan adına lobi faaliyeti yürüttüğü, soruşturmaya müdahale ettiği, davalara yargıdaki gücünü kullanarak müdahale ettiği suçlamalarıyla Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi.

Ancak savcılığın günler öncesindeki bu talebine bakanlığın henüz yanıt vermemesi merak konusu oldu. Gözler çevrildiği Adalet Bakanlığı’ndan henüz bir onay gelmiş değil.

Ayrıca AKP eski Ankara il Başkanı ve şu anda Ankara Milletvekili olan Murat Alparslan ile ilgili de önemli bir bilgi elde edildi.

Alparslan'ın başkanlık yaptığı dönemde AKP Ankara İl Başkan Yardımcılığı yapan ve şu anda tutuklu bulunan Barış Kurt ve diğer sanıkların tahliyesi için hem Alparslan’ın hem de avukat Fatih Atalay’ın devreye girdiği öne sürüldü.