Doğukan Çep’ten Sinan Ateş’in ablasına mahkeme salonunda tehdit

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara’da, 30 Aralık 2022 tarihinde tetikçi Eray Özyağcı tarafından silahla öldürüldü.

Ateş’in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 Temmuz tarihinde dava görülmeye başlandı, sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı.

Bugün davanın üçüncü celsesi görülüyor. Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş, yargılama süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Abla Ateş, dün sanıkların tamamının bugün de avukatların konuştuğunu, sanıkların ve avukatların söylemlerinin aynı olduğunu, duruşma salonunda dün çıkan kargaşanın nedenlerinden birinin de avukatların, sanki sanıkları iyi bir şey yapmış gibi alkışlayarak çıkarılmaları olduğunu söyledi. Ateş, “Bir hukukçusunuz, bir avukatsınız” diyerek avukatlara sitem etti.

“DOĞUKAN ÇEP BANA DÖVMESİNİ GÖSTERDİ, İŞARET ETTİ”

Abla Ateş, Doğukan Çep sebebiyle yerini değiştirdiğini ifade ederek, “Doğukan Çep benim karşıma oturdu. Ben üç gündür yer değiştiriyorum. Kolunda kartal dövmesi var. Adam sürekli onu gösterip hareketler yapıyor. Nedir yani sıradaki insan biz miyiz? Bizim kimseden korkumuz yok. Üç liraya beş liraya adam öldürtülen tetikçilersiniz siz. Onun bir önünde Serdar Öktem ve Ufuk Köktürk yan yana oturuyor. Köktürk, cebinden çıkarttığı bir kağıdı Öktem’e okutuyor. Bu insanların hücrede olduğu söyleniyor. Birbiriyle olmadığı söyleniyor. Bunların birbiriyle iletişimi yoksa bunların hepsi nasıl aynı cümleleri kuruyor? Avukat ve sanık söylemlerinden şunu anlıyoruz sanki Sinan Ateş kendisine bir kiralık katil tuttu, kendini öldürtüp bu kurum ve kuruluşlarda bulunan kişilerin üzerine attı. Bunların hepsi çalışılmış. Şimdi sanıkların üzerindekilere baktığımızda da 10 kişinin üzerindeki ayakkabı aynı, bunlar marka. Bu insanlara kim finans sağlıyor?” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara’da silahlı saldırı sonucu ölürülen Sinan Ateş’in 3. Duruşmasında, Ateş'in azmettiricisi olarak yargılanan Doğukan Çep, Gazeteci İsmail Saymaz'ı "seninle görüşeceğiz" diyerek tehdit etmişti.

Saymaz, Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi tutuklu Doğukan Çep’in kendisine kafa salladığını ve ardından “Seninle görüşeceğiz” dediğini söyledi. Daha sonra ise Saymaz, Çep’in diğer gazetecilere de öpücük attığını ifade etti.