Ankara Kızılay'daki canlı bombalı saldırısı ilişkin gazeteci Ayşenur Arslan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Söz konusu açıklamaları sonrası, Halk TV'deki programı yayından kaldırılan ve hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ayşenur Arslan, gözaltına alındı.

HalkTv'nin Özel Haberler Müdürü Seyhan Avşar, sosyal medya hesabından gözaltı haberini şu sözlerle duyurdu:

TEM polisleri Ayşenur Arslan’ın kapısında. Ayşenur abla gözaltına alınıyor. Çağlayan’a götürülecek…

NE OLMUŞTU?

Ayşenur Arslan, Halk TV'deki programda Ankara'daki saldırıya ilişkin şüphelerini dile getirmiş, sözleri sosyal medyada gündem olmuş ve hedef gösterilmişti.

Arslan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Belki kendisini patlattı denilen kişi, terörist üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı durup dururken kendini patlatmış. Ama esas olarak bu benim aklıma takılan şeylerden biri iddia edemem elbette. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek neden o kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek ben geliyorum bombalar sırtımızda tabanca belimizde mi, nedir yani?"