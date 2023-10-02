Ayşenur Arslan'dan terör saldırısıyla ilgili skandal ifadeler ‘Hiçbir şey yapamadan ölünmez’

Saldırıda iki polis yaralandı. Sunucu Ayşenur Arslan ise saldırıyı yorumlarken teröristin niyetini sorgulayarak, “Hiçbir şey yapamadan ölünmez” dedi.

“Kendini Patlatan Terörist Uzaktan Kumandalı Olabilir”

Ayşenur Arslan, Ankara’daki terör saldırısını değerlendirdi. Arslan, kendini patlatan teröristin üzerindeki ya da arabadaki patlayıcının uzaktan kumandalı olabileceğini ileri sürerek, “Çünkü; o kadar manasız ki… Gelip hiç bir şey yapamadan, hiçbir şey yapamadan… Hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız aykırı. Durup dururken kendini patlatmış” dedi.

“Neden Kayseri’de Birini Öldürerek Geliyorlar”

Arslan, ayrıca saldırıyı düzenleyen teröristlerin Ankara’ya nasıl geldiklerine de anlam veremediğini söyledi. Arslan, “Ama bir arabanın şoförü öldürülerek, neden Ankara’da bir araba o kadar kolaydır ki: düz kontak çalıştıracaksınız, bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara’da bunu yapmak varken, gecenin bir vakti diyelim ki neden Kayseri’de birini öldürerek ‘Ben geliyorum hey, bak ben yola çıktım bombalarımla. Bombalar sırtımızda, tabanca belimizde’ dimi?! Nedir yani” diye konuştu.