Aliyev'den flaş çıkış: Hiçbir girişim bizi durduramaz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, "Kimsenin telefonla araması, hiçbir açıklama, hiçbir girişim bizi durduramaz. Toprağımızdayız ve topraklarımızı koruyoruz." ifadelerini kullandı.

“TOPRAĞIMIZDAYIZ VE TOPRAKLARIMIZ KORUYORUZ”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Laçın şehrinde açıklamalarda bulundu.

Aliyev, "Kimsenin telefonla araması, hiçbir açıklama, hiçbir girişim bizi durduramaz. Toprağımızdayız ve topraklarımızı koruyoruz. Sınır boyunca mevzilerimiz, herhangi bir Ermeni provokasyonunu öngörmemize ve gerekli önlemleri almamıza gerekli olanak sağlıyor.

“ELVERİŞLİ KONUMDAYIZ”

Murov dağından Araz nehrine kadar Azerbaycan-Ermenistan sınırında elverişli konumlardayız. Bu mevziler bize hem askeri üstünlük hem de önemli iletişim hatlarının kontrolü de dahil olmak üzere geniş bir alanda görsel kontrol imkanı veriyor. Biz artık bu bölgelerde konuşlanıyoruz. Biz otuz yıl bu sınırlarda olmadık." cümlelerini kurdu.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan güçlerinin 12 Eylül'de sınır bölgelerine yönelik saldırılarının ardından Azerbaycan Ordusu, operasyon başlatmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan bölgelerini kapsayan operasyonda 400’den fazla Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini, 71 Azerbaycan askerinin ise şehit olduğunu duyurmuştu.