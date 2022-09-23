Açıklama Ermenistan’dan geldi: Erdoğan İle Paşinyan, Prag’da görüşebilir

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan, Başbakan Nikol Paşinyan ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Prag'da bir görüşmenin ihtimal dışı olmadığını söyledi.

Hunanyan bununla beraber böyle bir görüşmenin, "şimdilik teyit edilmediğini" söyledi.

Armenpress'e konuşan Hunanyan, "Bu toplantının teyit edilmesi durumunda kamuoyunu zamanında bilgilendireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gün içinde yaptığı açıklamada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Prag'da bir görüşme fırsatı olabileceğini söyledi.

Erdoğan, Prag'daki AB Zirvesi ile ilgili olarak, "Paşinyan'ın oraya gelme durumu var. 'Orada görüşebilir miyiz?' diye bir düşüncesi olmuş, kendisiyle ayrıca görüşme durumumuz olabilir" dedi.