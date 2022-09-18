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Ermenilerden alçak saldırı. Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırdılar

Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya gelen Ermeniler, Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırdı.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 21:40
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Ermeniler, Azerbaycan’ın Fransa Büyükelçiliğine saldırdı

Ermenilerden alçak saldırı. Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırdılar
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Ermeniler, Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırdı. Ellerinde Ermenistan bayrakları ile büyükelçiliğe girmeye çalışan saldırganlar, büyükelçiliğin kapısını tekmeledi ve yumrukladı. Saldırı sırasında büyükelçilik binasının içinden kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde ise bir büyükelçilik çalışanının tek başına binaya girmeye çalışan saldırganları kapıyı tutarak engellediği görüldü.

Azerbaycan’ın Fransa Büyükelçisi Rahman Mustafayev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak, "Fransa'da yaşayan Ermeni fanatikler Paris'teki Azerbaycan Büyükelçiliği binasına saldırdı. Ama Ermeni barbarları bir kenara bırakalım. Sayın Emmanuel Macron, elçilikleri korumayan ve güvenliğimizle ilgili haklı taleplerimizi görmezden gelen Fransa'ya yazıklar olsun” dedi.

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Misafir
18.09.2022 22:57
Bu zavallılar böyle. Savunmasız insanlara saldırıyorlar.  
 
ali
18.09.2022 22:00
Konsolosluk iç güvenliği nerede , dış güvenlik fransız polisi onu hiç demiyorum bile bilincli bir saldırı fransız polisi adeta saldırın diyor şşimdi fransız elçiliğine baküde saldırı yapılmalı aynı bu  
 
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