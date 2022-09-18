Ermenilerden alçak saldırı. Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırdılar

Ermeniler, Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırdı. Ellerinde Ermenistan bayrakları ile büyükelçiliğe girmeye çalışan saldırganlar, büyükelçiliğin kapısını tekmeledi ve yumrukladı. Saldırı sırasında büyükelçilik binasının içinden kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde ise bir büyükelçilik çalışanının tek başına binaya girmeye çalışan saldırganları kapıyı tutarak engellediği görüldü.

Azerbaycan’ın Fransa Büyükelçisi Rahman Mustafayev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak, "Fransa'da yaşayan Ermeni fanatikler Paris'teki Azerbaycan Büyükelçiliği binasına saldırdı. Ama Ermeni barbarları bir kenara bırakalım. Sayın Emmanuel Macron, elçilikleri korumayan ve güvenliğimizle ilgili haklı taleplerimizi görmezden gelen Fransa'ya yazıklar olsun” dedi.