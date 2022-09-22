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Müslüman İran’dan Azerbaycan ve Türkiye’ye tehdit

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırması sonrası yeniden başlayan çatışmaların ardından, "Bölgede sınırların değiştirilmesine karşı sessiz kalmayacağız." açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 14:36
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Müslüman İran’dan Azerbaycan ve Türkiye’ye tehdit: Sessiz kalmayacağız

Müslüman İran’dan Azerbaycan ve Türkiye’ye tehdit
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İran-Irak savaşının yıl dönümünde konuşma yapan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan son askeri gerilime değinerek, "Bölgede sınırların değiştirilmesine karşı sessiz kalmayacağız. Her iki ülkeye de tavsiyemiz sorunlarını diyalog yoluyla çözmeleridir." dedi.

BİR “UYARI” DA KÖRFEZ ÜLKELERİNE

İHA’nın haberine göre, Körfez ülkelerini de uyaran Bakıri, İsrail ile ilişkilerinde dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Siyonistlerin bölgedeki varlığı bir tehdittir ve bölge güvenliğini ve istikrarını bozmaktadır. Elbette biz onların tüm adımlarını yakından takip ediyoruz. Eğer doğrudan tehdit hissedersek Siyonist rejim ve destekçileri ile karşı karşıya geliriz." ifadelerini kullandı.

Bölge ülkeleri ile yakın ilişkiler kurmak istediklerini kaydeden Bakıri, ABD ve İsrail'in bölgede tehdit oluşturduğunu ve bu tehditler ortadan kalktığı zaman bölgesel ittifakın oluşacağını söyledi.

ERMENİSTAN’IN PROVOKASYONLARI SONUCU ÇATIŞMALAR BAŞLAMIŞTI

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 12 Eylül'de Azerbaycan-Ermenistan sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde büyük çaplı provokasyonlarda bulunmuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda 79 Azerbaycan askerinin şehit olduğu, 282 askerin ise yaralandığı belirtilmişti. Ermenistan ise ölü ve kayıp asker sayısını 207 olarak duyurmuştu.

 

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insan
22.09.2022 15:35
atom bombasi olsa atom bombasi atacak buna ragmen turkiyede caydirici hicbir gelisme yok abd nin yaptinin aynisini iran yapiyor ama bob esbaskani hala mayin temizliyor  
 
deli
22.09.2022 15:34
Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti kuruldu diyorlarda o zaman Azerbeycanın ermenistala sınırı kalmıyor yeni ülke sınır oluyor burada o zaman ermeni ne geziyor azerbeycan sınrında bu işte bir iş var.  
 
Hakan ates
22.09.2022 15:06
Kasiniyorlar  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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