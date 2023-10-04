Azerbaycan'ın Türkiye şartı kabul edilmeyince Aliyev masayı dağıttı. Hacıbey Haydarlı Bakü'deki son gelişmeleri açıkladı

Azerbaycan, Türkiye’nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Ermenistan, AB, Fransa ve Almanya ile İspanya'da yapılacak görüşmeye katılmama kararı aldı. Azerbaycan Basın Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Hacıbey Haydarlı Bakü’de yaşanan son gelişmeleri Yeniçağ’a açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Azerbaycan'ın Türkiye şartı kabul edilmeyince Aliyev masayı dağıttı. Hacıbey Haydarlı Bakü'deki son gelişmeleri açıkladı

İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

Azerbaycan, Türkiye’nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Ermenistan, AB, Fransa ve Almanya ile İspanya'da yapılacak görüşmeye katılmama kararı aldı. Bu adımla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İspanya masasını şartı kabul edilene kadar dağıttı. Zirve 5 Ekim günü Granada'da gerçekleşecekti.

Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Ermenistan temaslarında Azerbaycan aleyhindeki açıklamalarını ve Fransa'nın Ermenistan'a silah gönderme girişimlerini kınadı.

Azerbaycan Basın Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Hacıbey Haydarlı yaşanan gelişmeleri Yeniçağ’a değerlendirdi.

Fransa ve Almanya toplantıya Türkiye’nin katılmaması için özel bir gayret gösterdiğini ve Azerbaycan’ın ‘Türkiye yoksa, biz de yokuz’ şartını net bir şekilde öne sürdüğünü aktaran Haydarlı,

“Azerbaycan'a önerilen beşli formatta (Ermenistan-Azerbaycan-Fransa-Almanya-Avrupa Birliği) Azerbaycan karşıtı bir atmosfer oluşturuldu.

Fransız yetkililerin (Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı vb.) Ermeni yanlısı açıklamaları, Dışişleri Bakanının Ermenistan ziyareti ve askeri iş birliği, silah ve mühimmat teminine ilişkin açıklamalar ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in dün Azerbaycan'a yönelik suçlamasında, Azerbaycan bu formatta müzakerelere katılma gereği görmedi. Bu nedenle Azerbaycan bu görüşmeyi reddetti ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Granada'ya gitmedi.” dedi.

“ÜÇLÜ FORMATININ YENİDEN CANLANDIRILMASI HALİNDE AZERBAYCAN TOPLANTIYA KATILABİLİR”

Azerbaycan'ın böyle bir formata ihtiyacı olmadığının altını çizen Haydarlı şu ifadeleri kullandı

“Bakü, bölgenin sorunlarını bölgeye uzak ülkelerle tartışmaya gerek görmüyor. Bakü bu konuların bölgesel çerçevede tartışılıp çözülebileceğine inanıyor.

Ancak daha önceki AB-Azerbaycan-Ermenistan üçlü formatının yeniden canlandırılması halinde Azerbaycan toplantıya katılabilir.

Fransa'nın katıldığı hiçbir format Azerbaycan için kabul edilemez, Bakü böyle bir platforma katılmayacak. Avrupa Siyasi Birliği zirvesinin 5 Ekim'de Granada'da yapılacağını da belirtelim. Beşli toplantının zirve çerçevesinde yapılması gerekiyordu.”

İlgili Haberler
Kimyevi madde ihracatı otomotivi solladı
Kimyevi madde ihracatı otomotivi solladı
Azerbaycan’dan AB’ye Türkiye resti
Azerbaycan Ermenilerin sözde cumhurbaşkanını gözaltına aldı
Azerbaycan Ermeni işgalinden kurtardığı bölgede Enver Paşa’nın ismini yaşatacak
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan ortak tatbikat
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan ortak tatbikat
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Sivas’ta boş arazide bulundu. Tavra Deresi’nin etrafını beyaza bürüdü Gündem
Sivas’ta boş arazide bulundu. Tavra Deresi’nin etrafını beyaza bürüdü
Litvanyalı turist tatil için geldiği 5 yıldızlı otelde öldü Gündem
Litvanyalı turist tatil için geldiği 5 yıldızlı otelde öldü
Minik Kurt Efe'ye doktor amcaları uff yaptı Magazin
Minik Kurt Efe'ye doktor amcaları uff yaptı
Irak Savunma Bakanı Abbasi'den Türkiye'ye resmi ziyaret Dünya
Irak Savunma Bakanı Abbasi'den Türkiye'ye resmi ziyaret
Öksürük şikayetiyle gitti. Hayatının şokunu yaşadı Sağlık
Öksürük şikayetiyle gitti. Hayatının şokunu yaşadı
Yağış vurdu rögarlar taştı sokaklar su altında kaldı Gündem
Yağış vurdu rögarlar taştı sokaklar su altında kaldı
Hırvatistan Türkiye maçına yoğun ilgi: Biletler 8 dakikada tükendi Spor
Hırvatistan Türkiye maçına yoğun ilgi: Biletler 8 dakikada tükendi