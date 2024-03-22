Aziz Yıldırım’ı hoplatacak sözler

Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, 2010-11 süreciyle ilgili konuşan Aziz Yıldırım'a öyle bir cevap verdi ki gündem oldu.



Sadri Şener, Kuzey Ekspres Gazetesi'ne konuşarak Azız Yıldırım'ı gerçeği itiraf etmeye davet etti.



FETÖ avukatlarıyla çalıştığı ve himmet parasıyla kurtulduğuna yönelik iddiaya yanıt veren Sadri Şener ''Bu mümkün değil, benim avukatım Prof. Dr Selami Mahmutoğlu İstanbul Üniversitesi öğretim üyesidir bütün avukatların hocasıdır. İkincisi benim ailemi biliyorsunuz FETÖ'cülerden yardım almam beraber olmam mümkün mü? Bıraksın bu işleri'' ifadelerini kullandı.

"OFİSİMDE SÖYLEDİLER"

Aziz Yıldırım'ı doğru söylemeye davet eden Şener ''Bence doğru dürüst çıksın, 'biz bu işi yaptık ama adaleti de kandırdık' desin olsun bitsin. Şike yaptıklarını ben demiyorum ki, kendi yöneticileri mahkemede, benim ofisimde söylediler. 'Başkanım biz bu işi yaptık bizim üstümüze gelme' dediler.'' İfadelerini kullandı.