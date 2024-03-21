Fenerbahçe diz çöktürüyor

Fatih Saboviç
Fenerbahçe diz çöktürüyor
Koç Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, EuroLeague normal sezonda geride kalan haftalarda iç sahada en çok galibiyet alan takım olmayı başardı.

Sezona Dimitris Itoudis ile başlayan ve sonrasında göreve Litvan koç Sarunas Jasikevicius'u getiren Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de geride kalan haftalarda evinde en çok kazanan takım oldu. Sarı lacivertliler 14 galibiyet ve sadece 1 yenilgi ile bu alandaki rekoru elinde bulunduruyor.

İçeride yalnızca 2 Ocak 2024 tarihinde Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız'a kaybeden Kanarya, 14 rakibine birden diz çöktürdü. Sarı lacivertliler içeride kalan ALBA Berlin ve Anadolu Efes karşılaşmalarını da kazandığı takdirde bu alanda ligin en iyisi olma başarısı gösterecek.

Fenerbahçe'yi takip eden takımlar ise şöyle oldu;
Barcelona: 14 galibiyet, 2 yenilgi
Real Madrid: 13 galibiyet, 2 yenilgi
Panathinaikos: 12 galibiyet, 3 yenilgi
Virtus Bologna: 12 galibiyet, 3 yenilgi
Partizan: 11 galibiyet, 3 yenilgi
Anadolu Efes: 11 galibiyet, 4 yenilgi

DEPLASMANLARDA DURUM AYNI DEĞİL

Kanarya, deplasmanlarda ise zorlandı. Dış sahalarda 5 galibiyet ve 10 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, 9. basamakta kendine yer buldu. Bu alanda ilk sıralarda yer alan takım ise 11 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile Real Madrid oldu. İspanyolları 9 deplasmanda galibiyeti ve 7 yenilgi ile Monaco takip ederken; bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes dışarıda sadece 2 kez gülüp 13 mağlubiyet elde etti.

İlgili Haberler
Fatih Terim kimseyi dinlemedi
Fenerbahçe'de 3 oyuncu için karar çıktı
İsmail Kartal'ın kararları kızdırdı. Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor
Fenerbahçe Trabzon kavgası Hollanda'ya sıçradı. Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder suçluyu buldu
Mehmet Büyükekşi Fenerbahçe'den gelen talebi açıkladı
Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye şikeci diyen AKP Trabzon adayının bir konuşması daha ortaya çıktı
Son Haberler
Acun Ilıcalı Fatih Terim görüşmesinin nedeni ortaya çıktı Spor
Acun Ilıcalı Fatih Terim görüşmesinin nedeni ortaya çıktı
Türkiye'nin en zengin 10 yeni ismi açıklandı. Birinci sıradaki isim değişti Gündem
Türkiye'nin en zengin 10 yeni ismi açıklandı. Birinci sıradaki isim değişti
Akşener’den Erdoğan’a emekli çağrısı. 'Bayram ikramiyesini 7.000₺ yap. 11.000₺ seyyanen zam ver' Gündem
Akşener’den Erdoğan’a emekli çağrısı. 'Bayram ikramiyesini 7.000₺ yap. 11.000₺ seyyanen zam ver'
Fatih Terim kimseyi dinlemedi Spor
Fatih Terim kimseyi dinlemedi
Özgür Özel: "Koalisyon hükümetinde faiz 43'tü, şimdi 50'ye çıktı" Gündem
Özgür Özel: "Koalisyon hükümetinde faiz 43'tü, şimdi 50'ye çıktı"
Sunay Şener'den yapay zeka açıklaması Gündem
Sunay Şener'den yapay zeka açıklaması