Fenerbahçe diz çöktürüyor

Sezona Dimitris Itoudis ile başlayan ve sonrasında göreve Litvan koç Sarunas Jasikevicius'u getiren Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de geride kalan haftalarda evinde en çok kazanan takım oldu. Sarı lacivertliler 14 galibiyet ve sadece 1 yenilgi ile bu alandaki rekoru elinde bulunduruyor.

İçeride yalnızca 2 Ocak 2024 tarihinde Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız'a kaybeden Kanarya, 14 rakibine birden diz çöktürdü. Sarı lacivertliler içeride kalan ALBA Berlin ve Anadolu Efes karşılaşmalarını da kazandığı takdirde bu alanda ligin en iyisi olma başarısı gösterecek.

Fenerbahçe'yi takip eden takımlar ise şöyle oldu;

Barcelona: 14 galibiyet, 2 yenilgi

Real Madrid: 13 galibiyet, 2 yenilgi

Panathinaikos: 12 galibiyet, 3 yenilgi

Virtus Bologna: 12 galibiyet, 3 yenilgi

Partizan: 11 galibiyet, 3 yenilgi

Anadolu Efes: 11 galibiyet, 4 yenilgi

DEPLASMANLARDA DURUM AYNI DEĞİL

Kanarya, deplasmanlarda ise zorlandı. Dış sahalarda 5 galibiyet ve 10 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, 9. basamakta kendine yer buldu. Bu alanda ilk sıralarda yer alan takım ise 11 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile Real Madrid oldu. İspanyolları 9 deplasmanda galibiyeti ve 7 yenilgi ile Monaco takip ederken; bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes dışarıda sadece 2 kez gülüp 13 mağlubiyet elde etti.