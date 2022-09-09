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  • Çetmili Kara Ali Çavuş’un öyküsü. Öğretmen sesi titreyerek anlattı öğrenciler sessizce dinledi. Baba Afyon’da oğlu İzmir

Çetmili Kara Ali Çavuş’un öyküsü. Öğretmen sesi titreyerek anlattı öğrenciler sessizce dinledi. Baba Afyon’da oğlu İzmir’e girerken şehit oldu

Kurtuluş Savaşı’nın en can alıcı olaylarından Çetmili Kara Ali Çavuş'un hikayesinin ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ dizisinde ünlü oyuncu Ertan Saban tarafından duygusal ve coşkulu bir şekilde anlattığı sahne sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 13:52
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 13:53
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Baba Afyon’da oğlu İzmir’e girerken şehit oldu. Çetmili Kara Ali Çavuş’un öyküsü. Öğretmen sesi titreyerek anlattı öğrenciler sessizce dinledi

Çetmili Kara Ali Çavuş’un öyküsü. Öğretmen sesi titreyerek anlattı öğrenciler sessizce dinledi. Baba Afyon’da oğlu İzmir’e girerken şehit oldu
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Başrollerini Ertan Saban ve Özge Özberk’in üstlendiği ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ dizisinde yayınlanan bir sahne izleyenleri duygulandırdı.

Ertan Saban’ın hayat verdiği Sadi Öğretmen karakterinin, Çetmili Kara Ali Çavuş’un hikayesini öğrencilere anlattığı sahne ayrıca sosyal medyada da beğeni topladı.

ÇETMİLİ KARA ALİ ÇAVUŞ’UN HİKAYESİ

Başkomutanlık Meydan Muharebesi 26 Ağustos 1922 günü Afyonkarahisar-Kocatepe’den başlamış,
30 Ağustos 1922 de Dumlupınar’da büyük zaferle sona ermiştir.
1912 yılında daha oğlu Mehmet 8 yaşındayken Balkan Savaşına katılmak için köyünden ayrılan, daha sonra sırasıyla
Galiçya,
Hicaz,
Yemen,
Kafkasya’da 11 yıl cepheden cepheye koşarak çarpışan, Kara Ali Çavuş,
Anadolu’ da Milli Mücadele başlayınca,
Doğu Cephesinden Kurtuluş Savaşına koşmuş,
Başkomutanlık Meydan Muharebesinde 19 yaşındaki Alay Sancaktarı Mehmet Onbaşı ile karşılaşmıştır.
Mehmet Onbaşı, Onun 11 yıl önce bırakıp gittiği oğludur.
Bu büyük asker, 31 Ağustos 1922 günü, 11 yıl sonra kavuşabildiği oğlunun kollarında şehit düşmüştür.
Oğlu kahraman Onbaşı Mehmet de 9 Eylül 1922 günü İzmir’e giren birliğin başında şehit olmuştur.


 

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