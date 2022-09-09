Çetmili Kara Ali Çavuş’un öyküsü. Öğretmen sesi titreyerek anlattı öğrenciler sessizce dinledi. Baba Afyon’da oğlu İzmir’e girerken şehit oldu

Başrollerini Ertan Saban ve Özge Özberk’in üstlendiği ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ dizisinde yayınlanan bir sahne izleyenleri duygulandırdı.

Ertan Saban’ın hayat verdiği Sadi Öğretmen karakterinin, Çetmili Kara Ali Çavuş’un hikayesini öğrencilere anlattığı sahne ayrıca sosyal medyada da beğeni topladı.

ÇETMİLİ KARA ALİ ÇAVUŞ’UN HİKAYESİ

Başkomutanlık Meydan Muharebesi 26 Ağustos 1922 günü Afyonkarahisar-Kocatepe’den başlamış,

30 Ağustos 1922 de Dumlupınar’da büyük zaferle sona ermiştir.

1912 yılında daha oğlu Mehmet 8 yaşındayken Balkan Savaşına katılmak için köyünden ayrılan, daha sonra sırasıyla

Galiçya,

Hicaz,

Yemen,

Kafkasya’da 11 yıl cepheden cepheye koşarak çarpışan, Kara Ali Çavuş,

Anadolu’ da Milli Mücadele başlayınca,

Doğu Cephesinden Kurtuluş Savaşına koşmuş,

Başkomutanlık Meydan Muharebesinde 19 yaşındaki Alay Sancaktarı Mehmet Onbaşı ile karşılaşmıştır.

Mehmet Onbaşı, Onun 11 yıl önce bırakıp gittiği oğludur.

Bu büyük asker, 31 Ağustos 1922 günü, 11 yıl sonra kavuşabildiği oğlunun kollarında şehit düşmüştür.

Oğlu kahraman Onbaşı Mehmet de 9 Eylül 1922 günü İzmir’e giren birliğin başında şehit olmuştur.



