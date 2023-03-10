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Kılıçdaroğlu’ndan seçim kararına ilişkin ilk açıklama

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararını; “Hayırlısı olsun, Türkiye’nin buna ihtiyacı var, seçime ihtiyacı var. Değişime ihtiyacı var. Hayırlı uğurlu olsun” sözleri ile değerlendirdi.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 16:33
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Kılıçdaroğlu’ndan seçim kararına ilişkin ilk açıklama

Kılıçdaroğlu’ndan seçim kararına ilişkin ilk açıklama
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından dördüncü kez afet bölgesine gitti. Kılıçdaroğlu'na; CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, çadırkent ziyaretleri sırasında; bir basın mensubunun sorusu üzerine TBMM Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimini yenilenmesi yönündeki kararı değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Hayırlısı olsun, Türkiye’nin buna ihtiyacı var, seçime ihtiyacı var. Değişime ihtiyacı var. Hayırlı uğurlu olsun.”

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