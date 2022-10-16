Babası Erdoğan’ın kara kutusu çıktı. Dışişleri Bakan yardımcılığına atandı. Hala Halkbank yönetim kurulu üyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dışişleri’nde yaptığı iki üst düzey atama Resmi Gazete’de bugün yayınlandı. Buna göre; Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Yasin Ekrem Serim Dışişleri Bakan Yardımcılığına atanırken, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdür Yardımcılığı’na ise Emin Akseki getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na 23 başmüfettiş ataması da Resmi Gazete’de yayınlandı.

YASİN EKREM SERİM KİMDİR

Girne Amerikan Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünden mezun olan Serim, İngiltere’de University of Westminister’da Uluslararası İşletme Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı, Harvard Kennedy School Müzakere ve İletişim Teknikleri eğitim programlarına katıldı.

Serim bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı bünyesinde New York’da Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Avrupa Birliği Bakanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bürokraside farklı alanlarda görev aldı.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Serim, evli ve 2 çocuk babası.

BABASI ERDOĞAN’IN KARAKUTUSUYDU

Yasin Ekrem Serim’in babası ise Başbakanlık Örtülü Ödeneği’nin 12 yıl boyunca başında olan isim, Maksut Serim…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde Örtülü Ödeneğin başına getirilen ve aralıksız olarak görev yapan Maksut Serim, Başbakan Ahmet Davutoğlu döneminde de koltuğunu korudu.

AKP Hükümeti’nin kritik bir görevde yıllardır tuttuğu bu ismin hikayesi ise Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir belediyesi Başkanlığı dönemine dayanıyor.