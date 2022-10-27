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Fatih'in Bizans İmparatoru olarak resmedildiği madalyonu İBB satın aldı. Dünyada sadece dört tane bulunuyor

Fatih Sultan Mehmet'in "Bizans İmparatoru" olarak resmedildiği ve dünyada sadece 4 adet bulunan madalyonlardan birini Londra’daki müzayedede İBB satın aldı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 18:50
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Dünyada sadece 4 adet bulunan Fatih Sultan Mehmed'in madalyonu İBB tarafından satın alındı

Fatih'in Bizans İmparatoru olarak resmedildiği madalyonu İBB satın aldı. Dünyada sadece dört tane bulunuyor
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Odatv'de yer alan habere göre Fatih Sultan Mehmet'i resmeden ve dünyada sadece 4 nüshası olan antika madalyon Londra'daki müzayedede 818 bin liraya alıcı buldu. Madalyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) satın aldı.

NAPOLİ'DE YAPILDI

Madalyon, Fatih Sultan Mehmet'in vefatından sonra Napoli'de yapıldı. Madalyonun en önemli özelliği ise Fatih'in unvanının "Bizans imparatoru" olarak madalyon üzerinde yer alması. Bronzdan dökülen madalyon Rönesans döneminin en güzel portre madalyonlarından biri olarak gösteriliyor.

EKREM İMAMOĞLU TWİTTER'DAN DUYURDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla madalyonun evine döndüğünü açıkladı. İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "Üzerinde “Bizans İmparatoru Muhammed” yazan ve dünyada sadece 4 adet bulunan bu kıymetli madalyon evine dönüyor. İBB, bugün İngiltere’de müzayedeye çıkan eseri satın almıştır." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA YALNIZCA 4 ADET BULUNUYOR

11 santimetre çapındaki madalyonun dünyada sadece üç örneği bulunuyor. Bunlardan biri New York'taki Metropolitan müzesinde, diğerleri ise Oxford'daki Ashmolean ile Londra'daki Victoria ve Albert Müzeleri'nde sergileniyor.

COSTANZA DE FERRARA TARAFINDAN YAPILAN MADALYON

Osmanlı madalyonlarının en eski örneklerini oluşturan madalyonlar, İstanbul’un fethi sırasında ele geçirilen Bizans madalyonları üzerindeki İmparator tasvirlerini Fatih Sultan Mehmed’in çok beğendiğini ve benzerlerini yaptırmak istediği kaynaklardan aktarılmakta.

Padişahlığının erken dönemlerinden itibaren, Fatih  Sultan Mehmed İtalyan devletlerinden portresini yaptırmak üzere sanatçı talep etti. Fatih Sultan Mehmed’in talebi üzerine Gentile Bellini ve Costanza de Ferrera gibi sanatçılar İstanbul’a gelerek portre ve madalyon çalışmaları yaptı.

Napoli Kralı Ferdinand, erken dönem Rönesans sanatçılarından olan Pisanello’nun öğrencisi heykeltıraş ve ressam olan Costanza de Ferrara’yı İstanbul’a gönderdi.

İstanbul’a geldiği tarih tam olarak bilinmemekle birlikte, 1464-1478 tarihleri arasında İstanbul’a geldiği tahmin edilmekte.

Farklı sanatçılar tarafından yapılan Fatih Sultan Mehmed madalyonları arasında sanatsal ve estetik olarak en iyileri literatürde Costanza de Ferrara’nın eserleri olarak kabul edilmekte.

Madalyonların üzerindeki Fatih portresi çok iyi bir biçimde şekillendirilmiş olup, bronz döküm olarak üretildi.

OSMANOĞLU DETAYI

Napoli'de bronzdan dökülen madalyonun özelliği ise, hükümdarın isminin "Osmanoğlu ve Bizans İmparatoru" olarak yazılmış olması.

Madalyonun ön yüzünde Latince "Bizans İmparatoru Osmanoğlu Sultan Muhammed 1481" Madalyonun arka yüzünde de "Asya'nın ve Yunanistan'ın Hükümdarı Muhammed'in At Üzerinde Seferde Portresi" yazmakta.

Bu madalyonun şimdiye kadar New York'taki Metropolitan ve Oxford'daki Ashmolean ile Londra'daki Victoria ve Albert müzelerinde olmak üzere sadece 3 örneğinin mevcut olduğu biliniyordu ve 4. madalyonun mevcudiyeti ise Londra'da bugün ( 27 Ekim ) yapılacak mezatın kataloğunun yayınlanmasıyla öğrenildi.

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