Herkes Sedat Peker iddiasını konuşuyor. Erk Acarer'den büyük Sinan Ateş iddiası

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Sinan Ateş’in 30 Aralık’ta öldürülmesinin yankıları sürüyor. Cinayet ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor.

Gazeteci Erk Acarer Sinan Ateş cinayetiyle ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

Acarer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Sinan Ateş cinayetinin Sedat Peker’e yıkılmak istendiğini iddia etti.

Acarer’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

“1-Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Ateş’in 30 Aralık’ta öldürülmesinin yankıları sürüyor. Olaya ilişkin bazı yeni istihbari bilgiler var.

2-Hem emniyet hem yargı kaynaklarından sızan ve birbirini bütünleyen bilgilerin, bu nedenle tartışmaya açık olmadığını belirtelim. İşte kamuoyunda daha önce gündeme gelmeyen o bilgiler:

3-Ateş eylemine yönelik olarak; 17 Haziran 2022 de saat 16.30 da cinayetle ilgili ilk toplantı yapılıyor. Bu ‘çok gizli’ toplantı Beykoz, İshaklıköy’de gerçekleştiriliyor. Peki toplantıya kimler katılıyor?

4-MHP Milletvekili Olcay Kılavuz, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şanlı, MHP MYK Üyesi Nevzat Ünlütürk, şu anda tutuklu olan MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk ve Avukat Serdar Öktem.

5-Ünlütürk, hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia edilmiş, ancak Ünlütürk bu iddiaları yalanlamıştı. Öktem’in kritik bir rolü olduğu ise kamuoyunda çok fazla tartışıldı. Neydi o kritik rol:

6-MHP’ye yakın tüm çete ve kriminal kişilerin avukatlığını yapmak ve bu temasları nedeni ile bağlantıları kurabilmek. Bu toplantıda cinayetin önce Yusuf Hasan Özpolat isimli tetikçiye verilmesi kararlaştırılıyor.

7-Fakat Kılavuz, Türkmen Dağı’na gidip gelen ve kendisini Uğur Köroğlu’nun adamıymış gibi gösteren, ‘Dodo’ lakaplı Doğukan Çep’e verilmesinin daha uygun olacağını beyan ediyor. Dodo ile anlaşma yapılıyor, ihale ona veriliyor.

8-Tutuklanan polisler, ”Ankara'ya getirdiğimiz Eray'ın tetikçi olduğunu gözaltında öğrendik" dediler. Ancak Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Can Çolak adlı polisler, 28 Kasım 2022’de tetikçiyi, önce İstanbul, Alemdağ’ da bir eve yerleştirdiler.

9- 3 gün sonra da Kılavuz, Ünlütürk ve Ufuk Köktürk arasında bir toplantı daha gerçekleşiyor. Tarih: 31 Kasım 2022. Tetikçileri bulan Doğukan Çep’e ,100 bin TL peşin elden veriyorlar. Daha sonra banka yoluyla, eşinin hesabına 97 bin TL daha yollanıyor.

10-Cinayet artık işlenmiştir! 5 Ocak 2023 davanın savcısı A.A. Külliye’den aranıyor. Dosyanın araştırılması ama çok kurcalanmaması söyleniyor. Anlaşılan külliye, ‘kararında’ bir yol haritası çıkarıyor. 4 kez daha arama yapılıyor.

11-Savcıyı, MHP İstanbul vekilleri Arzu Erdem ve Yücel Bulut da çok kez arıyor. Bu arada Süleyman Soylu’nun çeşitli yönlerden olayın içerisinde olduğunu görüyoruz. Ankara Emniyeti ve Soylu bağlantıları önemli. Ayrıca, Soylu AKP’den çok MHP’ye yakın oldu.

12-‘Emniyet teşkilatı, içişleri bakanlığına bağlı değil mi?’ diye de sormak lazım. Eğer böyle ise Bakanlık, konu hakkında neden sessizliğini koruyor?

13-Soylu’nun vaka ile ilgili bir bağı da; olayı çözmek yerine, daha önceki olaylarda olduğu gibi, işi Sedat Peker’e yıkmak istemesi. Peker’in olayın hemen ardından bir tweet rt’leyip geri çekmesi, bunun önünü kesti.

14-Ancak Soylu’nun ekibi yine de bir özel çalışma yürütüyor. Bu arada tutukluların Peker’le bağlantısı bulunmaya çalışılıyor, böylelikle hem MHP korunup hem Peker üzerinden psikolojik operasyon planlanıyor.

15-Anadolu Adliyesi’ne gelen dosyaya dahil etmek istediler. 2021’de de Uğur Köroğlu’nun onun adamı olduğunu söylemişlerdi. Ama hiç bir çalışmada çekilmiş bir fotoğraf dışında irtibat kuramadılar.

16-Dosyayının içini boşaltıp, siyasi tarafını kaydırmak ve istenilen tarafa yamamak! Bir taşla 2 kuş. Köroğlu; İstanbul Maltepe’de çıkan silahlı çatışmada 2 yıl önce öldürülen üç kişiden biriydi. Peker’e gelinceye kadar çok kişi ile fotoğrafı vardı.

17-Vurulması rant kavgasıydı. Uğur Köroğlu aynı zamanda Gülsuyu'nda Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesi olayında yargılanmıştı. MHP üst kurul delegasyonunda yer alan Uğur Köroğlu'nun 18 suç kaydı vardı. (Hasan Ferit Gedik’i saygı ile anıyorum)

18-Türkmendağı ilişkilerini ayrıca mercek alınmalı. Cinayete dönelim. Tetikçi Eray Özyağcı ile ilgili farklı şüpheler var. Edindiğimiz bilgilere göre ailesi de kendisine ulaşamıyor. Acaba ortadan kaldırılmış olabilir mi?”