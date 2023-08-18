Bahçeli ve Erdoğan’ın gizli Meral Akşener planını açıkladı. Emre Ulaş çizdi

Mizahın ustası Emre Ulaş, son günlerde MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından ‘ittifak’ amacıyla İyi Parti'ye yapılan çağrıyı çizerken, Erdoğan’ın planını da açık etti.

Bahçeli ve Erdoğan’ın gizli Meral Akşener planını açıkladı. Emre Ulaş çizdi

Hicvin ustası Emre Ulaş, “yerel seçim öncesi ittifak” konusuna ilişkin hem güldüren hem de düşündüren bir karikatüre imza attı.

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Son günlerde MHP ve İYİ Parti arasında yaşanan ‘ittifak’ demeçleri giderek artarken, MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla yerel seçimler öncesi İyi Parti'ye ittifak çağrısında bulunmuştu. Bahçeli'nin bu teklifine İYİ Parti cephesinden gelen ilk yanıtlar pek olumlu olmazken, bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, "Türk milliyetçiliğinin, devletimizi yeniden yönetmesi için komşuluk yetmez, yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var" dedi.

Emre Ulaş da gündemdeki bu duruma dair çizdiği son eserinde Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan’ın Meral Akşener planını açık ederek, ittifaka her ne kadar MHP davet etmiş olsa da içeride AK Parti ve Erdoğan’ın da olacağını ima etti.

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