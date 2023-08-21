2 çizim arasındaki farkı bulun. Emre Ulaş'tan bir bomba karikatür daha

Mizahın ve gülmecenin ustası Emre Ulaş Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir karikatür çizdi.

2 çizim arasındaki farkı bulun. Emre Ulaş'tan bir bomba karikatür daha

Çizimleriyle hem güldüren hem de gündem belirleyen Emre Ulaş, Ahmet Davutoğlu, Mehmet Şimşek ve Erdoğan’ın içerdiği bir karikatür çizdi.

İşte o karikatür:

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İlk çizimde Ahmet Davutoğlu ile Erdoğan’ın zamlar ve vergileri vatandaşa geçirdiği yer alıyor.

Erdoğan’ın burada Davutoğlu’na şunu söylüyor:

14 yıllık tecrübe konuşuyo. Daha bunun çok gideri var Ahmet…

İkinci çizimde ise şu an Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek ile Erdoğan’ın karikatürü var.

Erdoğan burada Şimşek’e ise şunu aktarıyor:

21 yıllık tecrübe konuşuyo. Daha bunun çok gideri var Mehmet…

İki çizim arasındaki farka bakıldığında ise değişen sadece yılların olduğu, iktidarın aynı olduğu, vergi ve zamların yine aynı şekilde yağmur gibi yağdığı sonucu çıkıyor.

Öte yandan Davutoğlu, 2014’te AKP Genel Başkanıydı, daha sonra ise 6 Eylül 2014’te Başbakan oldu. AKP ise 21 yıldır iktidarda. 28 Mayıs seçimlerinin ardından tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan Türkiye yüzyılı sloganı atmıştı.

Ancak seçimlerin ardından zamlar üst üste geldi. Temel gıdaları bile almakta zorluk çeken vatandaşın zamlar karşısında beli bükülüyor.

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