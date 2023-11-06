Kılıçdaroğlu'ndan kurultay sonrası ilk açıklama: Moralim gayet iyi…

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı sonrasında ilk kez açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Moralim gayet iyi… Kurultayda çeşitli tartışmaların olması doğaldır. Ancak bunlar artık geride kalmıştır" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan kurultay sonrası ilk açıklama: Moralim gayet iyi…

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’nın ardından 812 oy ile Özgür Özel, partisinin 8. Genel Başkanı seçildi. Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası ilk açıklamasını tv100.com yazarı Barış Yarkadaş’a yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şu şekilde:

"BUNLAR ARTIK GERİDE KALMIŞTIR"

“Moralim gayet iyi… Herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum. Gün boyunca ziyarete gelen dostlarımız ve partililerimizle görüştük, süreci değerlendirdik. Türkiye’de demokrasinin işlediği tek kurum CHP’dir. Tüm kurumların CHP’deki demokrasiyi örnek alması gerekir. Kurultayda çeşitli tartışmaların olması doğaldır. Ancak bunlar artık geride kalmıştır. Başta genel başkanımız Özgür Özel olmak üzere göreve yeni seçilen tüm arkadaşlarımızın başarılı olmasını temenni ediyorum.”

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