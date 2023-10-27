Bahis siteleri CZN Burak'ın başına bela oldu. Akıl almaz kumpas

'CZN Burak' adıyla tanınan Burak Özdemir’in başı bahis siteleriyle derde girdi. Soluğu adliyede alan Özdemir, suç duyurusunda bulundu.

Bahis siteleri CZN Burak'ın başına bela oldu. Akıl almaz kumpas

Hürriyet Gazetesi'nden Cansu Topçu'nun haberine göre bir bahis sitesi, Burak Özdemir’in Kudüs ziyaretiyle ilgili videolarından bir kolaj hazırladı. Ayrıca yapay zekâ sayesinde de CZN Burak'ı konuşturarak internet kullanıcılarını kumara yönlendirdi.

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Özdemir, konuyu mahkemeye taşıdığını ama sonuçsuz kaldığını belirtti.

CZN Burak, “Mahkemeye kaç kere başvurduk, sonuç alamıyoruz. IP adreslerini devamlı değiştiriyorlar. Geçen gün birisi ‘Reklamını gördüm, kumar oynadım’ dedi. Beni o kadar mağdur ediyorlar ki... Videomu, fotoğrafımı kullanıyorlar. Kumar ve bahis sitelerinin örgütü beni ağına düşürmüş ve hiçbir şey yapamıyorum. Kim olduklarını bilmiyorum. Başıma bela oldular ve durmuyorlar. Hayatımda bırakın kumar oynamayı, okeyi bile bilmem. Örgüt kurmuşlar ve yapay zekâ kullanarak internet kullanıcılarını avlıyorlar.” dedi.

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