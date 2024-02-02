Bakambu resmen Real Betis'te

Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki forvetin Real Betis'e transferinin ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray’dan KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcumuz Cedric Bakambu’nun transferi konusunda Real Betis Balompié SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balompie SAD, şirketimize net 5.000.000 Euro garanti ücret ile net 5.050.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir" denildi.

Bakambu, sarı-kırmızılı formayla bu sezon Trendyol Süper Lig'de 10, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta forma giydi.

Kongolu forvet bu maçlarda iki kez de gol sevinci yaşadı.