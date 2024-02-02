Emin Kahraman Trabzonspor Divan Başkanlığına adayı olduğunu açıkladı

Turgay Beşyıldız
Emin Kahraman Trabzonspor Divan Başkanlığına adayı olduğunu açıkladı
Trabzonspor'un eski yönetim kurulu üyesi Emin Kahraman, basın toplantısı düzenledi.

Trabzonspor’un Divan Kurulu Başkanlığı seçimi için ilk defa 4 aday yarışacak.

Adaylardan biri olan kulübün eski yöneticisi Emin Kahraman, basın mensupları ve Trabzonsporlularla bir araya geldi.

2 Mart’ta yapılacak olan Divan Başkanlığı Kongresi öncesi Kahraman, projelerini anlattı.

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''Öncelikle divan başkan adaylığı toplantımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Kulübümüzün tüzüğüne göre divan kurulu olarak yönetim kuruluna yapıcı öneriler sunma hakkımız var. Biz de daha etkin bir Divan kurulu vizyonuyla yönetim kurulunu desteklemek ve kulübümüzün markasını yükseltmek istiyoruz. Bu amaçla yönetim kuruluna sunmayı planladığımız projelerimizi 7 başlıkta özetledik.

Kulübümüzün finansal, idari ve sosyal durumunu analiz edecek bir rapor hazırlamak istiyoruz. Bu rapor, tüzükte de belirtildiği gibi, tavsiyelerimizi içerecek ve geleceğe yönelik stratejiler belirlememize yardımcı olacak.

Alt yapıdaki sporcularımızın kulübe bağlılıklarını ve camiamızın değerlerini öğrenmeleri için bir eğitim programı oluşturmak istiyoruz. Bu programı da yönetime sunacağız. Programın masraflarını karşılamak için de gerekli adımları atacağız.

Milli eğitimle işbirliği yaparak şehrimizdeki ilkokullarda Trabzonspor aşkını artırmak için resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlemeyi planlıyoruz.

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Taraftarlarımızın sosyal dayanışmasını güçlendirmek için hem toplantılar hem de sosyal medya üzerinden daha olumlu ve yapıcı bir iletişim kurmalarını sağlayacak çalışmalarımız olacak.

Ulusal basında kulübümüzün haklarını daha etkili bir şekilde savunmak ve doğru bilgilendirmeler yapmak için bir heyet kurarak basın mensuplarıyla görüşmeler yapacağız.

Uzak köylerimizde yaşayan ve takımımıza ulaşmakta zorlanan taraftarlarımız için özel aktiviteler organize edeceğiz.

Maç günleri Divan üyelerimizin kaynaşmasını sağlayacak etkinlikler gerçekleştireceğiz’’

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