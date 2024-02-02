Beşiktaş rotasını İngiltere'ye kırdı! Yıldız ismi transfer etmek için harekete geçti

Kaynak: Sabah
Beşiktaş rotasını İngiltere'ye kırdı! Yıldız ismi transfer etmek için harekete geçti
Savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Premier Lig'de Everton forması giyen yıldız oyuncuyu gündemine aldı.

Beşiktaş, stoper arayışlarını sürdürüyor.

Avrupa’da transfer sezonunun bitmesiyle birlikte siyah-beyazlılar, Everton’da forma giyen Michael Keane’i listesine aldı.

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Newcastle United’ın kaptanı Jamaal Lascelles ve Nottingham Forest’in kaptanı Joe Worrall ile ilgilenen ancak istediği sonuca ulaşamayan yönetim, bu defa İngiliz stoper Keane’i kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş, savunmaya takviye yapacak ve liderlik vasfı olan bir oyuncu peşinde.

Siyah-beyazlılar, Keane’in hem kulübü hem de kendisi ile görüşmeler yapacak. Everton ile de temas kuracakları belirtildi.

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YEDEK KULÜBESİNDE KALDI
2017’den beri Everton’da oynayan Keane, bu sezon yedek kaldı.

Sadece 7 lig ve 3 kupa maçında 674 dakika oynadı. Everton, Keane’i 2017-18 sezonu başında Burnley’den 28.5 milyon euroya almıştı.

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