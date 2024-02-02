Güvenç Kurtar hangi takımın şampiyon olacağını açıkladı. Beşiktaş'taki yanlışlıkları tek tek sıraladı

Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörlerinden Güvenç Kurtar, Radyo Gol’de “Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor” programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“KAÇAN GOLLERİ KİM ATSIN, İSMAİL KARTAL MI ATSIN?”

- Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal’a yapılan eleştirilere katılmıyorum. Çok iyi kadroya sahipler ve her maçta 7-8 net pozisyonları var, doğal olarak da topların hepsi filelerle buluşmuyor. Bir kere bu kadar bol pozisyon, kaçan goller takımın iyi oynadığı anlamına geliyor, ancak sahaya girip golü İsmail hoca mı atsın? Girmeyince girmiyor işte. Pozisyonlar gol olunca hocayı yere göğe sığdıramıyorlar ama olmayınca, yok yanlış değişiklik yok yanlış taktik! Yapmayın. Hoca iyi niyetli ve hocaya eleştiriler bu kadar ağır olmamalı…

“LİGDE HAKEM ŞANSI OLAN ŞAMPİYON OLUR, AVRUPA’DA İKİ TAKIMIMIZ FİNALE KADAR GİDER”

- Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar kıyasıya kapışacaktır. Ama şahsi düşüncem; hakem şansı olan! Süper Lig şampiyonu olur. Ancak şu iyi bilinsin ki; her iki takımımızda Avrupa’da sona kadar, yani finale kadar gidecek. Uzun yıllardır beklenen kupa özlemi bu sene sonlanacaktır düşüncesindeyim…

“BEŞİKTAŞ RESMEN HARAKİRİ YAPTI, HATALAR DEVAM EDİYOR”

- Zirve ile aradaki makas çok açıldı, yanlış transfer politikası yüzünden Beşiktaş geride kaldı. İdari hatalar Beşiktaş’ı buraya getirdi, resmen harakiri yaptılar. Afrika Kupası düşünülmedi dediler, düşünülmedi tamam ama zaten içlerinde işe yarar bir Masuaku var o nokta çok önem taşımıyor. Ancak; bir kere şunu sormak lazım, geçen seneki kadroyu neden koruyamadılar? Saiss ve Redmond gibi iki yıldızı nasıl elde tutamadılar? aklım almıyor! Salih ve Cenk gibi takımı için her şeyini ortaya koyan kaptanlarına iyileştirme neden yapılmıyor? anlayamıyorum! Hadi bu hataları eski Yönetim yaptı peki yeni Yönetim neden iyileştirme çabasında değil! Transferlerde neden geç davranılıyor? Sorulacak soru çok…

“VAR FAYDALI BİR SİSTEM AMA HAKEMLERİMİZ İYİ DEĞİL”

- Ligimizde ‘Var’ var, ama tuhaf bir sistem, olsa dert olmasa dert. Ne orta hakemler iyi ne Var hakemleri iyi ne Avar hakemleri iyi. Tüm açıları gören o ekran başında oturanlar, yani orta hakemlere göre doğru kararı vermek zorunda olan onlar. Ancak sıkıntı büyük, anlayacağınız üst kademeye kim gelirse gelsin tartışmalar bitmez, yıllardır aynı terane…